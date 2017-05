Agricultura ofrece apoyo para impulsar una denominación de origen del ajo

El viceconsejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Ricardo Domínguez, ofreció ayer el apoyo de la Junta de Andalucía para impulsar una denominación de origen (DO) específica para el ajo de Montalbán al entender que se trata de un cultivo asociado a una zona productiva que "tiene las mimbres" para ello. Domínguez, que participó en la Mesa Nacional del Ajo, celebrada en la localidad cordobesa, animó a los productores de la provincia a apostar por una etiqueta de calidad para distinguirse en los mercados, ya sea a través de la citada DO o mediante una indicación geográfica protegida (IGP), y defendió que el producto que se cultiva en la Campiña Sur "tiene características propias e historia", que son algunos de los factores que se tienen en cuenta a la hora de definir nuevas DO.

En el caso de que los productores opten por dar este paso, el viceconsejero destacó que la Junta "los acompañará". También los animó a que utilicen la marca Ajo Español, titularidad de la Mesa Nacional y que "desgraciadamente está en desuso", como lamentó el presidente de la organización, el conquense Julio Bacete. Y ello pese a que "el uso de esta marca de calidad nos permitiría competir en mejores condiciones con las producciones de otros países, ya que los distintos mercados internacionales reconocen que la calidad del ajo español es superior al producido en otras zonas del mundo, y comercializar el producto bajo ese nombre es asegurar al consumidor una garantía de calidad en el ajo, sin importar del color que sea".

En el encuentro, inaugurado por el alcalde montalbeño, Miguel Ruz (IU), estuvieron presentes, además del viceconsejero, el delegado de Agricultura de Córdoba, Francisco Zurera; el diputado provincial de Agricultura Francisco Ángel Sánchez; el presidente de la Cámara de Comercio y Asaja Córdoba, Ignacio Fernández de Mesa, y la secretaria de Organización de COAG Córdoba, Carmen Quintero, así como representantes de todas las regiones ajeras del país -Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla-Léon y Madrid-. En la actualidad, sólo Las Pedroñeras (Cuenca) cuenta con una indicación geográfica protegida por su peculiar ajo morado.

El viceconsejero también hizo un llamamiento a una "mejor organización del sector" en torno una interprofesional, con el objetivo de buscar "una promoción conjunta vinculada en torno a la dieta mediterránea y a la salud y a la innovación y la dinamización". En este sentido también se manifestó Julio Bacete, porque "el sector del ajo español es el número uno del mundo", si bien reconoció que "todavía quedan asignaturas pendientes que solventar como hacer una interprofesional, algo que vamos a seguir intentando e insistiendo ya que asociados estamos mejor".

Durante el encuentro, se conoció el informe de coyuntura del sector a nivel nacional e internacional. Bacete informó de que la producción de ajo no incrementará, pues aunque hay más hectáreas plantadas se prevé sea de menor calibre, por lo que la producción "será muy parecida a la del pasado año, al menos en esta primera parte de la campaña ya iniciada, como es el caso de Andalucía y Extremadura". En la presente campaña y citando fuentes oficiales, en España se han sembrado 21.000 hectáreas, un 11% más que en la precedente, con incrementos del 12% en Castilla-La Mancha (14.800 hectáreas de cultivo en la actualidad) y del 15% en Andalucía (5.140 hectáreas). Por provincias, Córdoba es la cuarta en el ranking nacional con 2.600 hectáreas y un incremento del 32% en la campaña, por detrás de Albacete, con 7.000; Cuenca, con 3.900, y Ciudad Real, con 3.630.

Por otro lado, las primeras informaciones que proceden de China "son bastante confusas e intencionadas", aunque los miembros de la Mesa Nacional del Ajo vieron probable que la producción se recupere con respecto a 2016, pero no a los niveles del 20% en que algunos consultores lo han cifrado. En concreto, las primeras ofertas de ajo chino que se están empezando a recibir por parte de operadores chinos en el puerto de Quingdao están por encima de los niveles del mismo mes de la campaña pasada y en el entorno de los 1.800 dólares tonelada.