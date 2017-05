Agricultura distribuirá 2,6 millones de vacunas contra la 'lengua azul'

La fiebre catarral ovina en cualquiera de sus serotipos, el virus de la famosa lengua azul, puede ser mortal para el ganado ovino, el bovino, el caprino y, en ocasiones el porcino, pero no es contagiosa para el hombre. Es transmitida por un pequeño mosquito, que nunca supera los dos centímetros de longitud, pero que es capaz de matar a miles de cabezas de ganado si no se toman las medidas preventivas. No en vano, se trata de un virus que en caso de que se extienda representa una ruina para el sector ganadero. Para evitar que esta temida fiebre llegue a la cabaña de la Córdoba -al igual que ocurriera ya hace una década-, la Junta va a distribuir hasta 2,6 millones de dosis, ya que la cordobesa es la principal provincia ganadera de Andalucía. El delegado de Agricultura, Francisco Zurera, informó ayer de que las vacunas, cuya distribución gratuita ha comenzado esta semana, serán para el serotipo 1 y para el 4 y recordó que desde el año 2007 no se han registrado casos en Córdoba, cuando, a su juicio, "se tuvo una situación no deseada por nadie". Es más para despejar cualquier tipo de dudas, incidió en que "no hay ningún tipo de restricción".

Zurera detalló que los animales que serán objeto de vacunación en la provincia -para mayores de tres meses- serán alrededor de 600.000 cabezas de ovino y 160.000 de bovino. El objetivo, continuó, es "evitar la aparición de nuevos focos y la extensión de zonas libres, así como facilitar el movimiento de los ejemplares que ya están totalmente protegidos y no paralizar la actividad económica de las explotaciones". Con ello, "no se inmoviliza el ganado y sólo se restringe el movimiento del no vacunado", detalló.

Zurera destacó que "el sector ganadero es vital para la economía de Córdoba" y añadió que "nuestras producciones son extensivas y de bajos insumos". "Los ganaderos realizan un continuo seguimiento de la cabaña y ofrecemos soluciones, estudiando las necesidades y ofreciendo las soluciones", reiteró. Prueba de ello, anotó, es que durante el pasado mes de abril se distribuyeron 91.000 vacunas en la provincia, que se añaden a los 2,6 millones de dosis previstos para este ejercicio.

El delegado de Agricultura subrayó que Córdoba "es una potencia en el sector primario, líderes en ganadería extensiva y en el censo" y recordó que la cabaña ovina de la provincia es la primera de Andalucía en recibir las vacunas, mientras que la bovina se encuentra en segunda posición.

En su intervención, Zurera recordó también que Andalucía "es la primera frontera de Europa con el riesgo de entrada de enfermedades ganaderas", al tiempo que consideró que Córdoba es "un ejemplo de seguridad alimentaria", que es producto de la "la suma de esfuerzos de un sector que comienza desde la explotaciones y concluye con las empresas, que cada vez exportan más". "Vamos en la senda del crecimiento y los productos agroalimentarios están ocupando los mercados nacionales e internacionales", indicó. El delegado aludió a la importancia de la cabaña ganadera cordobesa, que es un sector "vital para la provincia, desde el punto de vista económico, social y medioambiental".

En toda Andalucía, la Junta ha invertido casi tres millones de euros para adquirir 14,8 millones de dosis de vacunas para proteger al ganado bovino y ovino frente a la lengua azul. Así, el Ejecutivo autonómico ha iniciado ya el reparto de 7,6 millones de dosis, comenzado a aplicar el programa nacional de vigilancia y erradicación de esta enfermedad. Estas vacunas, según la información facilitada por la Junta, son entregadas, en el período de riesgo que ahora se inicia, a los veterinarios de las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera (ADSG) y a los de las explotaciones de las provincias de Cádiz, Córdoba, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla, así como de la comarca granadina de Motril. Supone así que todas aquellas comarcas agrarias que lleven a cabo un registro informático y documental de los productos facilitados lo obtengan, estimándose que se proceda este año a la vacunación de alrededor de 1,7 millones de ovejas y 500.000 vacas de más de 16.000 explotaciones. Una vez controlada la enfermedad ,y, según informa la Junta, solo es necesaria la aplicación de una dosis antes del período de riesgo para animales ya vacunados anteriormente.

Por su parte, los nacidos después de la campaña de vacunación del pasado año deberán recibir dos dosis, separadas al menos 21 días una de otra.