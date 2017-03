Adjudicada por 71.252 euros la mejora de la Torre del Reloj

El Ayuntamiento de Almedinilla ha adjudicado por 71.252 euros a la empresa Obras Pingorote la restauración de la Torre del Reloj, un edificio construido en 1933 que se encuentra en pleno centro de la localidad de la Subbética, en la plaza del Ayuntamiento. La intervención se centrará en la consolidación de la estructura, pues uno de los cuatro pilares que la sustenta presenta grietas longitudinales, según informó el alcalde, Jaime Castillo (PSOE).

El proyecto consistirá en la construcción de un armazón metálico que recubrirá el interior del inmueble, el "edificio más representativo" del casco antiguo de la localidad y uno de sus "símbolos" más reconocidos, junto a la villa romana del Ruedo o el poblado íbero del cerro de la Cruz.

El proyecto ha sido redactado por el Servicio de Arquitectura y Urbanismo (SAU) de la Diputación y su ejecución permitirá al Ayuntamiento activar de nuevo el carrillón, que lleva un año sin dar las horas aunque el reloj sigue en funcionamiento. "La maquinaria es muy pesada y provoca vibraciones, por lo que optamos por detenerla para evitar que aparecieran nuevas grietas", explicó el alcalde.

El año pasado, el Consistorio realizó unas catas en la base de la torre que permitieron conocer, además, que no había movimientos de tierras. "No existe peligro inminente, pero para que no avance el problema es recomendable intervenir cuanto antes", aseveró. La intervención será posible gracias a una subvención de 44.800 euros concedida por la Delegación de la Cultura de la Diputación de Córdoba dentro del programa de rehabilitación de patrimonio histórico de titularidad municipal.