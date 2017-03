El AVE cumple tres años con 110.000 viajeros y sin ampliar los horarios

Hace tres años, la Alta Velocidad por fin paró en Villanueva de Córdoba. Aquel 29 de marzo de 2014 se hizo realidad una reivindicación histórica de la comarca de Los Pedroches, un hecho que reunió en la estación a cientos de vecinos que celebraron la llegada del AVE a sus vidas. Sin embargo, en este tiempo poco o nada ha cambiado la prestación del servicio. El número de viajes desde la localidad jarota hasta Madrid y viceversa sigue siendo el mismo -tres de ida y tres de vuelta- y el número de plazas tampoco ha aumentado, a pesar de la demanda que existe por parte de los usuarios.

Según los datos facilitados ayer por Renfe, en todo este tiempo más de 110.000 viajeros han utilizado los distintos servicios de Alta Velocidad-Larga Distancia que Renfe ofrece en la estación de Los Pedroches. La cifra, según el mismo informe, corresponde al volumen total de usuarios que han tenido como origen o destino esta estación cordobesa desde su puesta en marcha hace ahora un trienio. El año pasado, según Renfe, se contabilizaron 36.400 viajeros. Los meses de mayor demanda son julio y octubre (meses de celebración de la feria local jarota y de la Fiesta del Jamón). Desde la entidad ferroviaria señalaron también que los trayectos más demandados en el último año han sido los que enlazan la estación de Los Pedroches con Córdoba (47%) y con Madrid (44%), seguidos de Sevilla con el 6%.

A pesar de todos estos datos y tres años después de la puesta en marcha de este servicio ferroviario, la Plataforma Que Pare el tren en Los Pedroches insiste en demandar un aumento de los servicios y de las plazas. No obstante, la presidenta del colectivo, Daría Romero, reconoció que la llegada del AVE fue "una magnífica oportunidad", pero "incompleta porque no ha habido ninguna modificación en tres años y tampoco se ha mejorado el servicio". Es más, aseguró que todavía hay vecinos jarotes que se desplazan hasta Puertollano (Ciudad Real) para coger un tren a Madrid que se adapte mejor a sus horarios. Por ello, Romero insistió en la necesidad de que se amplíen en tres los servicios desde Villanueva de Córdoba, uno a media mañana, otro a mediodía y otro a media tarde. A su juicio, estos trenes permitirían que los usuarios con salida o destino desde Villanueva de Córdoba tuvieran mejores horarios. Como ejemplo, aludió al de cualquier empresario que acuda a Madrid en el tren de la mañana que sale a las 07:16, tenga que hacer gestiones en la capital madrileña durante toda la jornada y, sin embargo, no pueda regresar en e tren hasta las 22:13, ya que el anterior es a las 18:38.

Éste no fue el único problema que planteó Romero, ya que también destacó que hacen falta "billetes, puesto que el cupo que se oferta es pequeño". También aludió al sistema de autobuses de recogida y traslado de viajeros desde diferentes localidades de la comarca,que tampoco cumple con las perspectivas por su escasez. La plataforma ya ha denunciado esta situación, pero hasta el momento la oferta sigue sin modificarse por parte de Renfe. A su juicio, un aumento de plazas e incremento de los trenes "sería una maravilla", ya que también permitirá el desarrollo de proyectos turísticos en la comarca.

Ante esta demanda, el pleno de la Mancomunidad de Municipios de Los Pedroches aprobó ayer una moción planteada por el Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba sobre los billetes que se ponen a la venta y que se ofrezcan unos horarios más accesibles desde y hasta la estación del AVE jarota. Al respecto, el presidente de la entidad supramunicipal, Juan Díaz (PSOE), incidió en la necesidad de que se aumenten las franjas horarias de los trenes y consideró que se trata de "una demanda coherente". A su juicio, incrementar en tres los servicios "no es un número exagerado". Al cumplirse el primer trienio del AVE en Los Pedroches, Díaz hizo una valoración positiva después de años de lucha en el seno de la comarca, si bien reconoció que transcurrido este tiempo ahora la situación es "preocupante por la falta de compromiso del Gobierno central" con la estación.