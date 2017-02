La AUGC exige "igualdad de trato" en la reforma de los pabellones

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) reclamó ayer "igualdad de trato" en las reformas de las viviendas de los agentes tras conocerse que "recientemente se han acometido con carácter inmediato las reformas de los pabellones asignados a dos nuevos tenientes en los acuartelamientos de Pozoblanco y Fuente Obejuna", mientras que las viviendas de los guardias de Villanueva de Córdoba llevan un tiempo pendientes de obras.

El colectivo recordó que lleva años reclamando que se mejoren las condiciones de habitabilidad de las viviendas existentes en algunos cuarteles y el jefe provincial, el coronel Francisco Fuentes, "siempre responde que a la hora de asignar el presupuesto deben priorizarse las dependencias de uso para el servicio, como oficinas, vestuarios o calabozos, y que no han existido recursos suficientes para atenderse todas las necesidades existentes".

La asociación censura que se dé prioridad a las viviendas de los mandos

Este criterio, sin embargo, "no parece afectar a las viviendas de los mandos", se quejó la AUGC. La asociación puso como ejemplo que en Villanueva de Córdoba la sustitución de las ventanas lleva años pendiente, pues desde que el edificio se construyó en 1981 no se han reparado, por lo que "se encuentran en pésimo estado y no cumplen su función de cierre y aislamiento térmico".

Ante dicho "trato preferente", la AUGC mostró su "disconformidad" al coronel, "sin que hasta el momento el jefe provincial haya contestado". Con el dinero invertido en las viviendas de los dos tenientes, más de 45.000 euros, "se podrían haber afrontado las reformas necesarias en las de numerosos guardias civiles que llevan mucho más tiempo esperando para ello", se quejó el colectivo. Respecto a las obras financiadas por la Diputación de Córdoba y que ya se han dado por finalizadas, la AUGC advirtió de que el vestuario de Posadas aún no puede ser utilizado.