"No nos vamos a bajar del burro en la reivindicación del tren de Cercanías", afirma con convicción la alcaldesa de Almodóvar del Río, María Sierra Luque, la primera protagonista de una serie de tertulias con regidores de la provincia que en los próximos meses tendrán lugar en la Taberna La Montillana. De sobra conocidas son las reivindicaciones lideradas en los últimos años por Luque al frente de la plataforma ciudadana #Nopasesdemí, una agenda que el colectivo retomará en las próximas semanas con "pegadas de carteles, movilizaciones en Adif, la Subdelegación y la Consejería y en la misma estación del AVE de Córdoba".

Pero antes de retomar los actos de protesta, la regidora confía en recibir el informe que justifica la declaración de Obligación de Servicio Público (OSP) al Metrotrén de Córdoba capital, un compromiso al que llegó Luque en una reciente reunión en Madrid con el secretario general de Infraestructuras del Ministerio de Fomento, Manuel Niño. El dirigente estatal se comprometió a enviar el informe en un plazo de 15 días, un periodo que ya se ha agotado sin obtener respuestas. Luque está convencida de que la declaración como OSP del Metrotrén ha sido a costa de "sacrificar" el corredor ferroviario entre Palma del Río y Villa del Río y de "hipotecar el futuro" de todos estos municipios, sobre todo del suyo propio y de Hornachuelos: "Son los que poseen peores infraestructuras, sin autovía y sin tren", lamenta. Y, aunque considera que no se encuentran solos en la reivindicación, sí echa en falta una "mayor implicación" de los regidores socialistas de la Vega del Guadalquivir, aunque asume que existen "intereses políticos" que les impide involucrarse más.

El verdadero problema con la ayuda a domicilio son los obstáculos para recibir los pagos"

Con el Cercanías como principal punto en su agenda, Luque ha iniciado el año 2018 con polémica en su Ayuntamiento, la principal a propósito de una subvención concedida a las asociaciones de madres y padres de su localidad, entre ellas la del colegio Torrealba, que segrega por sexos. El coordinador regional de IU en Andalucía, Antonio Maíllo, llegó a decir en público que la federación de izquierdas había iniciado "un procedimiento ordinario" por estos hechos, que pasa por "pedir un requerimiento por escrito". "Y, si no, se tomarán las medidas correspondientes que establece estatutariamente la organización", advirtió. Para Luque, la polémica se debe a una "mala interpretación" de estas ayudas que achaca a una "maniobra" del grupo de Ganemos en la localidad cuca.

"La ayuda de 4.000 euros es para las seis asociaciones de familias de alumnos de la localidad, pero no se les hace un ingreso a cuenta a cada una de ellas. Este dinero se destina a actividades en las que participan todos los escolares, como la feria del libro o la carrera por la igualdad, actividades en las que también están los alumnos del Torrealba", explica Luque durante la tertulia. "No estamos a favor de la educación que segrega por sexos, y se lo hemos hecho saber a la dirección del centro", insiste Luque, que aclara, pese a las polémicas, que se trata de un colegio concertado.

En este primer trimestre del año la otra gran polémica municipal ha llegado por parte de un grupo de trabajadoras de la ayuda a domicilio. "De 140 personas que configuran la bolsa, han denunciado cinco", dice Luque minimizando el problema. La vista oral se celebró hace unos días en la Ciudad de la Justicia de Córdoba: "Reclaman contratos de más horas, que sean reconocidas como fijas discontinuas... Están en su derecho", dice Luque, que recuerda que el Ayuntamiento cuco ha ganado anteriormente otro juicio similar. Para la regidora, el "verdadero problema" de la ayuda a domicilio reside en "los obstáculos que tenemos para recibir los pagos", que ya acumulan dos meses pendientes.

Pasando a proyectos concretos, en esta recta final del mandato el Ayuntamiento afronta las obras de la primera fase de la residencia para la tercera edad, con fondos de los Planes Provinciales de la Diputación de Córdoba. Formará parte de un complejo dotacional del que ya funciona la unidad de estancia diurna. Otros proyectos son el nuevo archivo, que se ha digitalizado y se inaugurará el próximo mes de junio con "documentos muy interesantes que sorprenderán", o el museo municipal, que mostrará piezas arqueológicas. El Ayuntamiento también está inmerso en la creación de la llamada Calle del Cine, una especie de paseo de la fama local que documentará los rodajes que han tenido como escenario esta localidad de la Vega. El último ha sido el de Juego de Tronos y, desde entonces, el turismo no ha dejado de crecer, valora la regidora.

La tertulia finaliza en La Montillana, no sin antes responder por su futuro político. "En el grupo de concejales todavía no se ha dicho nada de la candidatura a las próximas elecciones municipales", dice Luque, consciente de los rumores que la sitúan a la cabeza de una lista fuera de IU, como independiente. La regidora lo niega -"por supuesto, estaré en IU"-, aunque no aclara si afrontará como número uno las que serían sus cuartas elecciones municipales. Su intención, dice, es "seguir trabajando" por el municipio para "terminar proyectos" ya iniciados. Pero esto puede hacerlo, insiste, como candidata o como concejal. Así que habrá que esperar un tiempo para despejar todas estas dudas.