El telón cae hasta septiembre

El verano continúa, pero llega agosto -en un par de días- y parece, sólo parece, que la actividad se detiene en gran parte de las administraciones públicas. Los ayuntamientos nombran alcaldes accidentales y algún que otro dirigente provincial se queda en modo localizable por si surge algún que otro contratiempo. Llega agosto y no hay plenos. Llega agosto y vuelven los que pudieron irse en julio. Llega agosto y apenas hay comparecencias ante los medios. Este mes es, para los que pueden, el de las merecidas vacaciones después de una temporada de intenso trabajo. Prueba de ello es la celebración de plenos a diestro y siniestro en los últimas días en numerosas localidades de la provincia, que han provocado que en julio y en plena canícula los ediles o diputados se hayan tenido que reunir en hasta dos ocasiones, a lo que se suman las pertinentes comisiones y juntas de gobierno local.

Sin embargo, esta prisa por dejar hecho el trabajo antes de poner rumbo a cualquier destino vacacional y que convierte a agosto en un mes inhábil para intentar hacer cualquier cosa, también hace que algunas actuaciones se dejen en el tintero y se prorroguen hasta que comience la nueva temporada, esto es, a partir de septiembre. Un mes en el que todo parece volver a la vida y, al que como si un final de año se tratara, se trasladan los proyectos y objetivos no alcanzados un mes antes. Así ocurrió en la última sesión plenaria de la Diputación, correspondiente al mes de agosto, pero que se celebró el pasado miércoles. Un pleno sin apenas contratiempos -todos los puntos llegaron con el visto bueno de los integrantes de la Corporación y durante unos minutos sólo se escuchó, por parte de los portavoces, la socorrida frase "a favor" a la hora de votar, como si de un mantra se tratara-. Un pleno para despedir la temporada y en el que, supuestamente no iba a registrarse, digamos, ninguna salida de tono, tal y como estaba previsto de manera inicial. Sin embargo, la sesión puso de manifiesto que los socios de gobierno -esto es, PSOE e IU- tienen que hablar un poquito más, a pesar de que por el momento no les ha ido mal al frente de la gestión de la casa palacio o, al menos, es lo que han dado entender a lo largo de los últimos dos años. Y es que, por segunda vez, la cesión de los Colegios Provinciales a la Junta de Andalucía se quedó sobre la mesa. Básicamente fue porque el punto del orden del día se retiró. La razón: la falta de entendimiento y las prisas por aprobar una actuación que ya venía con el rechazo de los grupos de la oposición y para la que el PSOE necesitaba el apoyo de IU. Desde la coalición de izquierdas ya lo dijeron: hay que buscar alguna que otra contraprestación más a la Administración autonómica en este intercambio de inmuebles. El proyecto que quiere llevar a cabo la Diputación, que presiden los socialistas, es ceder a la Junta estos edificios para que la institución provincial recupere un edificio que es suyo, pero que utiliza la Delegación de Educación como centro de profesores y que, además, tendría que remodelar y sufragar su propia remodelación. Se trata del centro de formación docentes Luisa Revuelta, ubicado en la calle Doña Berenguela de la capital y en el que se pretenden instalar algunos departamentos provinciales. Y claro, eso de dar y no recibir nada a cambio y, además, tener que pagar no es que genere una buena sensación. Al menos, si el planteamiento es así. IU quiere más contraprestaciones.

En la última sesión plenaria de la temporada se habló de lealtad institucional -empezó el portavoz del PP, Andrés Lorite, pidiéndoselo al presidente de la Diputación, Antonio Ruiz, para que tengan más en cuenta las actuaciones y el dinero que llega desde el Gobierno central-. No se puede olvidar que al frente de la Junta está el PSOE y al frente de la institución provincial también, pero con IU. Así que será en septiembre -si se cumple la petición que formalizó el portavoz de Ciudadanos en la Diputación, José Luis Vilches- cuando los socios de gobierno lleven de nuevo a Pleno esta cesión, si es que realmente en agosto se puede hacer algo al respecto porque en el Palacio de la Merced durante los próximos días la actividad será limitada también por aquello de las vacaciones. Así, habrá que esperar a septiembre, ese mes en el que todo parece volver a la normalidad y se llega con más ganas después de unos días de desconexión. Mientras, a descansar, al menos, los que puedan.