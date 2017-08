Un taxista que trasladaba a ocho menores da positivo en drogas

La Guardia Civil de Tráfico de Córdoba instruye diligencias tras interceptar en la A-3177 un taxi cuyo conductor dio positivo en un control de drogas y que transportaba a ocho menores. La Comandancia informó ayer de que las patrullas del destacamento de Peñarroya-Pueblonuevo dieron el alto en un punto establecido de verificación de alcoholemia y drogas pasadas las 08:00 del domingo a un vehículo de transporte colectivo en el que viajaban ocho menores procedentes de la feria de la localidad de Dos Torres.

El conductor, de 35 años, arrojó resultado positivo en drogas y se le abrió el correspondiente expediente por infracción administrativa. Los agentes, acto seguido, inmovilizaron el vehículo y otro taxista se hizo cargo del traslado de la pandilla de menores.

Tras hacerse públicos los hechos, la Asociación Provincial de Autónomos del Taxi de Córdoba (Autacor) expresó ayer el "rechazo absoluto", al tiempo que pidió a los profesionales que sean "muy sensibles con las situaciones en las que se transporta a personas". El presidente del colectivo y también de la Federación Andaluza de Autónomos del Taxi (FAAT), Miguel Ruano, manifestó que las situaciones de conducción bajo consumo de alcohol o drogas son "una lacra con la que hay acabar", y de ahí que subrayó que la asociación "no va a prestar un amparo, bajo ningún concepto, a personas que conduzcan bajo consumo de alcohol o cualquier tipo de estupefaciente".

En este sentido, felicitó a los agentes de la Guardia Civil que actuaron a tal efecto, a la vez que animó al Instituto Armado a que "se realicen más controles a cualquier tipo de vehículo, incluido el sector del taxi, que como norma general no es una cosa habitual, pero es noticia por lo diferente y especial". Recordó que los transportes públicos "se rigen por una tasa de alcohol más baja que los particulares", pese a lo cual pidió que "todo el peso de la Ley" recaiga sobre el presunto infractor. El conductor, en este sentido, se puede exponer a la pérdida del carnet profesional e incluso de la herramienta de trabajo, el vehículo. Miguel Ruano, no obstante, razonó que "no se suele dar la pérdida de la licencia del taxi en casos como éste", pero el Ayuntamiento del municipio al que pertenezca es "el competente para estudiar y actuar en esta materia".

El de Dos Torres es el segundo caso de positivo de un conductor de transporte colectivo en la última semana después de que la Comandancia informaran la semana pasada de la inmovilización de un autobús procedente de Hinojosa del Duque, en el que viajaban 60 pasajeros, después de que su conductor, un varón de 35 años, diera positivo en consumo de cannabis. El operativo fue desarrollado por el Equipo de Transportes del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Córdoba en el transcurso de un dispositivo rutinario de control de transportes de autobuses. El vehículo, en concreto, se dirigía a la localidad malagueña de Benalmádena; a continuación, su conductor fue sometido a una prueba de alcohol y droga, resultado de la cual dio positivo en THC (cannabis).

El Instituto Armado recordó que estos controles de transportes se priorizan en estas fechas en itinerarios con destinos costeros y de ocio, para que conductores y vehículos "cumplan con la normativa vigente tanto en materia de tráfico como de transportes, para así asegurar y garantizar la seguridad de las personas y los bienes". "La peligrosidad que entrañan los accidentes en que se ven involucrados vehículos que transportan personas aconsejan priorizar su control", insistió la Guardia Civil.