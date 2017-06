Los sindicatos alertan del cierre del servicio de Correos en las zonas rurales

Ccoo, CSIF, UGT y Sindicato Libre, que en conjunto tienen el 85% de la representación sindical en Correos, advirtieron ayer del posible cierre de este servicio en diversos núcleos rurales de la provincia. Una situación a la que, según indicaron, se llegará si el Gobierno central mantiene el recorte en 60 millones de euros para la empresa postal que está previsto en los Presupuestos Generales del Estado de 2017. La representante de CCOO en Correos, Eva Lara, detalló que en la provincia se verían afectadas principalmente localidades como Priego de Córdoba, Dos Torres, La Carlota, Hinojosa del Duque o Peñarroya-Pueblonuevo, que cuentan con "núcleos de población muy diseminados". No se trata de que estas localidades se vayan a quedar sin el servicio de Correos, sino que éste no llegaría a sus aldeas a los barrios dispersos. Con ello, según Lara, desaparecería también el cartero rural y los vecinos "tendrían que ir a los núcleos urbanos" para recoger su correspondencia y, además, "no tendrían servicio postal durante cinco días a la semana, como está establecido por ley".

El recorte de 60 millones de euros en el servicio postal es "un atraco a mano armada contra los trabajadores y demuestra que al Gobierno le importa poco este servicio", anotó el responsable del área de Servicios Públicos de UGT, Isaías Ortega, quien recordó que en los últimos seis años Correos ha perdido más de 200 puestos de trabajo. Es más, aseguró que el 80% de los contratos que se han hecho en este tiempo son de carácter parcial. "Se han hecho miles de contratos basura; por ejemplo, de cuatro horas", denunció. Por ello, consideró que la empresa postal necesita desarrollar "un plan estratégico para aumentar la competitividad y la eficacia del servicio de Correos".

Este recorte contemplado en los Presupuestos Generales del Estado, según indicó el responsable de Correos de CSIF, Juan de Dios Simón, "va a afectar a todos los trabajadores" de la empresa postal. Por ello, "estamos obligados a organizar movilizaciones y convocar una huelga general". Se trata de una convocatoria a la que los citados sindicatos mostraron su apoyo.

Las organizaciones sindicales recordaron también que 60 millones supone un tercio del presupuesto del ente postal y de aplicarse -esperan que las negociaciones con los diversos partidos políticos en el Congreso de los Diputados surtan algún efecto- "se estaría poniendo en peligro el servicio postal universal tanto en zonas urbanas como en zonas rurales, un servicio obligatorio por ley que el Gobierno está obligado a financiar".