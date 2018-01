La sequía causa pérdidas de 73 millones en el campo cordobés en el último año

"La pluviometría ha estado en la media, pero acompañada de altas temperaturas continuas, lo que ha ocasionado que se evapore rápidamente, no profundice y los embalses se encuentren vacíos", dijo el responsable de Asaja. Las consecuencias son una "bajada generalizada" de las cosechas en la pasada campaña y "probables malas cosechas" en la actual, auguró.

La Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (Asaja) Córdoba cifró ayer en 73 millones de euros las pérdidas causadas por la sequía al campo en la provincia, de los que 59 millones corresponderían a la ganadería, que fue el campo productivo más dañado por la falta de precipitaciones. Según los datos facilitados por el presidente de Asaja, Ignacio Fernández de Mesa, el caprino y el ovino fueron las cabañas ganaderas más afectadas, mientras que el vacuno de leche y el porcino apenas se resintieron. "Al no llover, los ganaderos han tenido que añadir suplementos a la alimentación de los animales, con el consiguiente aumento del coste en las explotaciones", explicó Fernández de Mesa.

La delincuencia cae un 16% por los equipos Roca

El presidente de la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (Asaja) Córdoba, Ignacio Fernández de Mesa, valoró ayer la "bajada" de la delincuencia, fundamentalmente robos en explotaciones agrícolas y ganaderas, en un 16% gracias a la intervención de los equipos Roca de la Guardia Civil, las patrullas especializadas en la prevención de las infracciones penales en el campo. Asaja, no obstante, advirtió de que todavía existen "zonas críticas", como son Puente Genil, Aguilar de la Frontera, Baena y La Carlota, donde el índice delincuencial se sitúa por encima de la media. En este sentido, Fernández de Mesa hizo un llamamiento a los propietarios sobre la "importancia" de denunciar cualquier hecho delictivo y dijo que "no es perder el tiempo", ya que sin que afloren todos estos episodios es imposible realizar una radiografía completa del problema y, sobre todo, no puede ser atajado por parte del Instituto Armado.