La semana arranca con lluvias y con mínimas de hasta un grado bajo cero

"Cielos nubosos, disminuyendo al final del día a intervalos nubosos. Probabilidad de precipitaciones ocasionales. Cota de nieve oscilando entre los 600-800 metros. Temperaturas mínimas sin cambios, salvo un descenso en el extremo norte; máximas en ligero ascenso. Heladas débiles en Los Pedroches y zonas altas de la Subbética. Vientos de componente este, tendiendo a variables por la tarde, flojos en general". Estas son las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para hoy en la provincia, unas predicciones que hablan de que los termómetros no pasarán de los seis grados en las zonas de Pozoblanco y Priego de Córdoba -donde se registrarán mínimas de un grado bajo cero-, mientras que en la capital el mercurio no rebasará los diez grados -con mínimas de dos grados-.

Y es que el intenso frío que el pasado Día de Reyes tiñó de blanco la comarca de la Subbética y amenazó ayer con hacer lo propio con las de Los Pedroches y el Valle del Guadiato, ha llegado para quedarse algún tiempo. Tras esas bellas estampas blanqueadas de enclaves de la Subbética como Priego, Cabra o Almedinilla ayer, como se esperaba, cayeron copos en localidades como Pozoblanco, Cardeña, Peñarroya-Pueblonuevo... y en el Puerto del Calatraveño, aunque más que copos fue aguanieve que no llegó a cuajar.

El ligero temporal de frío y intermitente nieve que está azotando a la provincia también provocó que haya habido que circular con cadenas por distintas carreteras, que las máquinas quitanieves se hayan tenido que emplear a fondo y hasta obligó a cortar la vía que en Zuheros sube hasta la Cueva de los Murciélagos - CO-6210-. En la tarde-noche de ayer ya no había carreteras cortadas en Córdoba, según el Subsector de Tráfico de la Guardia Civil, que informó de que en la N-420, en Cardeña, la niebla dificultaba la visibilidad entre los kilómetros 68 y el 90.

Aunque el intenso frío ha llegado para quedarse, la Aemet pronostica que las temperaturas subirán algo durante la semana en la provincia, tanto máximas como mínimas, lo que en principio puede suponer que el riesgo de nieve desaparezca, pero no el de las grandes heladas nocturnas típicas de inicios de año, sobre todo en Los Pedroches y en la Subbética. No obstante, en localidades, por ejemplo, como Priego se esperan para mañana cuatro grados bajo cero, mientras que el miércoles la mínima subirá hasta los cinco grados para volver a caer el jueves a los cero grados. Mañana en Priego hay un 95% de probabilidades de precipitaciones por lo que parece que se volverán a repetir en la Subbética esas estampas blancas del Día de Reyes. La Aemet profetiza además que en la provincia no sólo lloverá mañana, también lo hará, según esas predicciones con toda probabilidad los próximos miércoles y sábado.