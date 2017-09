¿Quién sabe dónde estará la serpiente?

Hornachuelos está pendiente de las labores que realizan las autoridades competentes desde Medio Ambiente para localizar y capturar a una posible serpiente de grandes dimensiones que podría campar a sus anchas por la zona conocida popularmente como El Cambuco. Todo ello después de que el Ayuntamiento melojo publicara un comunicado en el que les alertaba de la posible presencia del reptil, lo que ha desatado el miedo para muchos y la curiosidad para otros.

Esta curiosa historia "comenzó la pasada semana, cuando se alertó a Medio Ambiente del encuentro fortuito por parte de un vecino de lo que conocemos como una camisa de serpiente, que no es más que la muda de la piel del animal que realiza de manera periódica", relataron fuentes del Consistorio.

A partir de ese encuentro, se puso en conocimiento de la Policía Local la situación, "y la camisa ha sido estudiada por especialistas que parecen haber considerado que pueda tratarse de la funda de un ejemplar de boa y teniendo en cuenta las dimensiones de los restos encontrados podría medir más de cuatro metros", alertaron las fuentes del Ayuntamiento melojo.

Una vez conocido esto, el Consistorio ha alertado a la población, "ya que la zona en la que se ha encontrado es una zona muy frecuentada por los vecinos en verano, por ser un lugar donde existe una pequeña presa y se permite el baño". Se trata, según cuentan, de una zona húmeda y con vegetación en la que el ejemplar podría haber encontrado su hogar. Las hipótesis que se barajan hasta el momento hablan del posible abandono del animal en el lugar, ya que no es una especie que viva en España pero sí una especie con la que habitualmente se comercia y se cría como mascota. "Hay que ser cautos y en todo caso mantener la precaución, aunque habrá que esperar a que aparezca o no la serpiente", sentenciaron las fuentes del Ayuntamiento melojo, que recuerdan que la boa no suele atacar al hombre. Su principal función en el ecosistema es reducir los roedores que afectan principalmente a la agricultura".