Un proyecto desarrollará nuevos tipos de vino "más acordes con la demanda"

El coordinador del proyecto, Juan José Gallego, explicó ayer que el objetivo es "trabajar en equipo para impulsar económicamente la comarca de Montilla-Moriles, que es un enclave privilegiado y una joya natural que todos los conocedores del vino aprecian". Gallego asumió que son dos los problemas que se detectan de forma principal: "En la zona se vende mucho granel y se producen vinos que no son fáciles de beber si no se está acostumbrado a ellos". La investigación, por tanto, propone "captar nuevos consumidores mediante la creación de nuevos vinos más acordes con la demanda que hace actualmente el mercado y potenciar su comercialización".

Nuevos vinos para adaptarse a los nuevos consumidores. Éste es el objetivo del proyecto Montilla-Moriles: El resurgir , promovido por el instituto de Educación Secundaria Emilio Canalejo, de Montilla, y que ha sido una de las iniciativas seleccionadas por la Fundación Bankia y Fpempresa. El objetivo es desarrollar cinco líneas de investigación con la colaboración de Bodegas Robles, Alvear, Doblas, El Monte y Bodegas del Pino, junto con el Consejo Regulador de la Denominación de Origen (DO) Montilla-Moriles, el Grupo Piedra y la Universidad de Córdoba.

Un curso "rompedor" promueve la enseñanza de español en bodegas

El Ayuntamiento de Moriles y la Universidad de Málaga (UMA) pondrán en marcha en verano un "proyecto novedoso, rompedor y muy interesante" que aunará "una experiencia diferente en la enseñanza del español con el mundo del vino", como avanzó ayer la alcaldesa morilense, Francisca Carmona (PSOE). En concreto, el proyecto atraerá hasta la comarca de Montilla-Moriles a alrededor de 200 estudiantes, muchos de ellos de Estados Unidos y China, de la mano del Departamento de Filología Española de la UMA; los jóvenes se distribuirán por Moriles, Aguilar de la Frontera, Montilla y Cabra. Carmona explicó que "se trata de una iniciativa pionera porque no existe un curso de español centrado en la forma de hablar andaluza y aprendiendo el idioma en la lengua real y del pueblo, con el léxico y las expresiones relacionadas con el vino, haciéndolo en una bodega". Por su parte, el supervisor de este proyecto explicó que su equipo es "experto en lengua española y en su enseñanza a nativos y extranjeros y estos cursos incluyen no sólo la ortografía, la gramática, la redacción o la pronunciación, sino que se trata, además, de conocer el corazón de Andalucía in situ". Es decir, "introducir a los estudiantes en el maravilloso mundo del español, sus orígenes tan ligados al mundo del vino, conocer la literatura, la cultura o el arte". Carriscondo explicó que cada curso tiene cinco días de duración y cada jornada se convierte en "sensaciones, en cultura, en la unión de la temática propia de un curso como puede ser la ortografía, la gramática o el léxico con la degustación de vinos en una bodega o con conocer figuras de la literatura de esta comarca como el Inca Garcilaso, en Montilla, y Juan Valera, en Cabra". El profesor malagueño, vinculado personalmente a Moriles desde hace años, defendió que "son unos cursos muy especiales porque vamos a saborear el español".