Una plataforma exige una auditoría de los contratos de personal municipal

La recién constituida Plataforma Igualdad, Mérito y Capacidad en Montilla exigió ayer al Ayuntamiento una auditoría realizada por personal cualificado externo "de todos los procesos de selección y de los contratos de personal que se hayan firmado desde que está al frente el actual gobierno del municipio", sostenido por el PSOE e IU. El colectivo también instó al Consistorio a que "la selección y contratación de personal se realice con total transparencia, conforme a la legislación vigente y con los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, como ordena el Estatuto Básico del Empleado Público".

Así lo demandó el portavoz de la plataforma, Antonio Llamas, durante la presentación de un colectivo nacido a finales del pasado mes de mayo y que, según dijo, ya integra "algo más de medio millar de ciudadanos". "Aquí estamos amas de casa, desempleados, profesores, abogados, trabajadores agrarios, comerciantes, jóvenes, jubilados o autónomos, como fiel reflejo de la sociedad de Montilla", definió Llamas, contrariado por que "de 32 procesos de selección de personal existan, al menos, 39 alegaciones".

El portavoz de la plataforma incidió en que el objetivo es "defender derechos, la Justicia, la igualdad y la transparencia", e insistió en que "no va contra nadie" y en que no tienen "ninguna adscripción política". "Creemos que no es sino la expresión práctica del sentir del pueblo de Montilla, que siempre se ha caracterizado por ser trabajador, dinámica y honesto, pero también exigente con quienes le gobiernan", insistió. La plataforma ha iniciado una recogida de firmas y ha abierto una solicitud en la plataforma de participación ciudadana change.org para que el cogobierno acceda a sus pretensiones.

La concejala de Organización Interior, Aurora Barbero (PSOE), recordó ayer que el Ayuntamiento se dotó en junio del año pasado de un reglamento de contratación para que "los procesos selectivos sean transparentes". Barbero diferenció que en el anterior mandato, con el PP en la Alcaldía, las contrataciones se hacían a través de una oferta genérica al Servicio Andaluz de Empleo (SAE), que proponía varios candidatos, por lo que "la gran mayoría de ciudadanos ni siquiera se enteraba". El reglamento "aporta más publicidad y seguridad jurídica", defendió.