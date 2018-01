La plantilla de Tráfico de la Guardia Civil pierde el 9% de sus efectivos desde 2010

La plantilla de la Agrupación de Tráfico en la provincia de Córdoba se ha reducido un 9% desde 2010, al pasar de 184 efectivos a 167 en 2017. Esto ha llevado aparejado también un descenso similar en el número de patrullas, así como una caída en el número de denuncias y un incremento de las víctimas mortales, según denunció ayer la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC).

El colectivo aseguró que el déficit de personal está afectando en mayor medida a los equipos de atestados, "hasta el punto de que la Agrupación de Tráfico pudiera tener prevista la supresión de las bases de dichos equipos ubicadas en Peñarroya-Pueblonuevo y Lucena", según ya se ha comunicado extraoficialmente, desveló la AUGC.

La asociación recordó que uno de los cometidos principales de esos equipos es la investigación de accidentes de tráfico para la determinación de sus causas, y esa reestructuración conllevaría un "aumento del tiempo de respuesta ante accidentes", pero también afectará a la calidad de los informes, así como al apoyo que se presta a las policías locales y al resto de unidades de la propia Guardia Civil.

Y, además, "supondría un incremento de la responsabilidad y de la carga de trabajo" para los motoristas de Tráfico, que deberían asumir cometidos que actualmente realizan los equipos de testados, que se suprimirían. La pretensión sería convertir a los motoristas en "superagentes" de la carretera "mal retribuidos". Patrullarían "equipados de medidor de velocidad, etilómetro, drogotest o lector de microchip", medios que "difícilmente pueden ser transportados simultáneamente en las motocicletas".

La AUGC denunció, además, que pese de que la Agrupación de Tráfico padece el mayor índice de accidentalidad de la Guardia Civil, un 18% más que el resto de dicho cuerpo, desde que se implantó en 2007 el suplemento de seguridad vial para sus componentes dicho plus retributivo "no sólo no se ha incrementado, sino que además se ha reducido hasta un 5%". Este cúmulo de circunstancias está dando lugar a que la especialidad de Tráfico sea cada vez menos atractiva para los guardias civiles, tanto los que pertenecen a ella como el resto, argumentó el colectivo.

Y todo lo anterior coincide con el progresivo aumento de la siniestralidad y de víctimas mortales en las carreteras, denunció la AUGC. Tras 14 años consecutivos de descenso, en los últimos años se han producido incrementos "considerables", hasta el punto de que 2017 ha sido "incluso mucho peor que el anterior", al haberse producido 23 fallecidos en la provincia de Córdoba, frente a los 14 de 2016. A nivel nacional, en 2017 se registraron 36 víctimas mortales más que en 2016, al pasar de 1.161 a 1.197, el peor dato desde 2013, y ello a pesar de que sólo se refiere a vías interurbanas. Desde hace dos décadas no se registraban dos años consecutivos de aumento, incidió la AUGC.

Estos datos "ponen de manifiesto una pésima gestión de la seguridad vial por parte de la Dirección General de Tráfico y de la Jefatura de la Agrupación". A dicha situación, se ha llegado como consecuencia de varios factores confluyentes, como la mayor antigüedad del parque de vehículos, la mala conservación de las vías o el aumento del consumo de drogas por los conductores, enumeró el colectivo. A lo que la asociación sumó "de modo decisivo" la reducción del número de patrullas en carretera.