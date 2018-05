Una paciente agrede de madrugada a una doctora y un enfermero en el hospital

El comité de empresa del Hospital de Montilla, perteneciente a la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir, expresó ayer su "repulsa y condena" ante la agresión, física y verbal, que sufrieron en la madrugada de ayer una doctora y el supervisor de guardia de Enfermería del complejo sanitario a manos de una paciente "ingresada en la unidad especial" del citado centro.

En un comunicado, el comité de empresa hizo suyos los lemas La agresión no es solución y El único medicamento de uso recomendado, aún cuando no se está enfermo, es el respeto, pues "no hay nada que justifique la agresión" a los profesionales sanitarios, ya que estos "no tienen la culpa de las posibles deficiencias del sistema" y lo único que hacen "es cuidar y atender a las personas con problemas de salud".

Por ello y en relación a esta agresión, desde el comité de empresa del hospital de la Campiña Sur se instó a la dirección del centro "a activar el protocolo de prevención de las agresiones a personal sanitario, para atender las necesidades de los profesionales agredidos". Además, el comité hizo un llamamiento a "trabajar todos unidos, Administración, profesionales y agentes sociales, para evitar que se produzca la agresión y erradicarla del sistema sanitario". Por esta razón, solicitó a la dirección del centro que "sean escuchadas" sus "sugerencias en los temas relacionados con la seguridad".

"Como muestra de rechazo y repulsa hacia estos comportamientos violentos" que vienen "sufriendo los profesionales sanitarios", el comité de empresa ha convocado una concentración que tendrá lugar el próximo lunes, 14 de mayo a mediodía, en la puerta principal del Hospital de Montilla.

En el conjunto de la provincia de Córdoba, las agresiones a los profesionales sanitarios se redujeron en un 15,7% en el último año, según los datos ofrecidos por la Delegación de Salud de la Junta en Córdoba, que cifra en 171 los casos de agresión registrados a lo largo de 2017, frente a los 144 de 2016. De manera consecuente, los episodios de agresiones físicas también descendieron en el mismo periodo de tiempo. Así, mientras que en 2016 fueron 33, el año pasado se contabilizaron 27, lo que supone una merma del 18,1%.