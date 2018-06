Las obras del nuevo pabellón comenzarán el próximo año

La construcción del nuevo pabellón sigue siendo una prioridad para la ciudad, aunque el proyecto está supeditado a atender previamente las necesidades y urgencias que puedan surgir sobre otros temas. Ese es el discurso que mantiene el equipo de gobierno municipal sobre este asunto, y así se puso de manifiesto en el transcurso del debate de la moción sobre mejora de infraestructuras deportivas que el PP puso sobre la mesa en el Pleno del lunes. Las obras comenzarán el próximo ejercicio, tal y como avanzó el alcalde, Esteban Morales (PSOE).

Tras un duro enfrentamiento entre los portavoces del PP, Antonio Pineda, y del PSOE, José Antonio Gómez, con referencias por parte del primero a la necesidad de intervenir para mejorar el estado que presentan los dos pabellones del polideportivo; y con el balance, por parte del segundo, del listado de intervenciones en materia de instalaciones deportivas durante los dos mandatos del equipo de gobierno socialista, el turno correspondió al alcalde, quien aseguró que las actuaciones del PSOE en esta materia han respondido al objetivo de "priorizar intervenciones compaginándolas con la obligatoriedad de atender a las necesidades existentes".

Sobre el pabellón, el regidor dijo que la inversión de 2,3 millones de euros que costará la infraestructura se articulará a través de varios ejercicios presupuestarios, ya que "para este año se ha consignado la cantidad de 563.000 euros, y después, a través de un plan plurianual, fijaremos poco más de un millón de euros para 2019, y lo restante en 2020, con lo cual las obras podrían comenzar el próximo año". "Las propuestas que el PP plantea las hemos compartido y están en el presupuesto, no obstante, hay cosas que entendemos que son una prioridad, como el campo de hockey sobre hierba, por eso les invito a seguir trabajando desde la lealtad y en el entorno de un presupuesto muy reducido", señaló el alcalde, quien explicó que "el Ayuntamiento no puede gastar lo que no tiene".

La remodelación del campo de hockey sobre hierba, cuya obra está a falta de la conclusión de los pliegos, ascenderá a unos 230.000 euros, y será previa a las obras de remodelación de vestuarios en el anexo de la piscina al aire libre y el pabellón Alcalde Miguel Salas.