Las negaciones de Dolores Amo

No se reunió con los bomberos interinos, no tuvo conocimiento de filtraciones de preguntas a los opositores, no intervino en el procedimiento selectivo. La vicepresidenta del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios, Dolores Amo, compareció al fin el viernes en el Pleno de la Diputación -curioso día, por cierto, pues suelen celebrarse los miércoles o jueves y, además, coincidiendo con la inauguración de la Feria de Nuestra Señora de la Salud- para abordar el presunto amaño de las oposiciones a bombero, un asunto por el que está siendo investigada por la Justicia. Pese a las reticencias iniciales, la declaración de la diputada provincial había sido solicitada por todos los grupos, incluido el PSOE, para que Amo pudiera arrojar algo de luz sobre este asunto. Finalmente, como estaba previsto, la protagonista pudo responder únicamente las preguntas lanzadas por el PP, grupo proponente.

Fueron 21 las cuestiones que los populares habían registrado días atrás, y fueron 21 las respuestas que Amo ofreció en el plenario, algunas más concretas que otras, sí, y algunas más convincentes que otras, también. Pero es de reconocer el ejercicio de transparencia al que se sometió teniendo en cuenta que el caso está pendiente en los tribunales y que ni Amo ni los otros imputados -entre ellos, el gerente de la entidad, Juan Carandell, que se encontraba entre el público- han declarado en sede judicial.

Como conclusión general: las pruebas a las que se sometieron los más de 1.700 aspirantes a una de las 54 plazas de bombero conductor fueron duras, en ocasiones hasta la extenuación, pero el panorama que ofreció Amo nada tiene que ver con el que el instructor recreó en el auto de imputación basándose en las declaraciones de testigos y en las denuncias y sin haber escuchado a los sospechosos -el magistrado, no obstante, será quien tenga la última palabra-.

Entre otras aclaraciones, dijo que "nunca" convocó ni fue convocada "a ninguna reunión con el colectivo de bomberos interinos", como se recoge en el auto de imputación, aunque explicó que en la sede del Consorcio "se celebran reuniones de éste y otros colectivos de bomberos", y que cuando tiene la posibilidad asiste a saludar "por deferencia". Pero "no me he sentado a hablar con ellos del proceso selectivo", insistió. Se trata de una de las claves del caso, que investiga una supuesta connivencia entre la cúpula del organismo y los aspirantes, que habrían sido ayudados, según el juez, a obtener su plaza. Frente a esto, Dolores Amo insistió en que se respetaron los principios constitucionales de "igualdad, mérito y capacidad" y subrayó que se siguieron todos los preceptos legales.

Así, negó que se organizaran cursos específicos para los interinos en los que, según el juez, se habrían filtrado las preguntas, o que las bases de la oposición se modificaran ante las supuestas presiones del alcalde de Priego de Córdoba, el también socialista José Manuel Mármol. Los "únicos" cambios aparecieron publicados en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el 6 de junio de 2016, consecuencia de la aceptación de una serie de alegaciones y apreciaciones del médico de empresa de la Diputación para "mejorarlas". Y en su momento, argumentó, "no fueron recurridas por sindicatos, grupos políticos, particulares o administraciones".

Ya hay dos sentencias del orden de lo Contencioso Administrativo que dan la razón a la Diputación en este caso, e incluso el Defensor del Pueblo emitió un informe en su día en el que concluía que las pruebas prácticas se hicieron de manera adecuada. En el plano político, parece que el caso quedó el viernes provisionalmente sobreseído. Sólo queda confiar en que la decisión penal llegue cuanto antes.