Los municipios del Valle del Guadalquivir exigen el Cercanías con una gran caravana

La plataforma #Nopasesdemí ha traído hasta la capital su exigencia de la puesta en marcha del ramal de Cercanías entre Palma del Río y Villa del Río a través de una caravana festiva en la que han participado unas 700 personas. El colectivo, que ha partido a las 10:00 desde el recinto ferial de Almodóvar, ha entrado en la ciudad a ritmo de batucada para dirigirse hasta las plaza del las Tres Culturas, justo al lado de la estación del AVE, para insistir en su reivindicación.

La portavoz de la plataforma #Nopasesdemí y alcaldesa de Almodóvar del Río, Sierra Luque, ha insistido en que “las últimas noticias que hemos tenido desde el Ministerio de Fomento es que no nos van a aprobar el corredor, sin embargo sí lo van a hacer con el correspondiente a Córdoba capital, el Villarrubia-Alcolea, como Obligación de Servicio Público; creemos que es una tomadura de pelo por parte del Gobierno central”.

“No vamos a parar de reivindicar el ramal Palma del Río-Villa del Río”, añadió. “Lo que no entendemos tampoco es por qué la capital no pide el corredor entre Villa del Río y Palma del Río, porque las vías están hechas, lo único que habría que hacer es adecentar algunos tramos y estaciones”, incidió Luque, quien defendió que “Nos parece muy fuerte que habiendo un informe negativo sobre el Villarrubia- Alcolea no haya interés por poner en marcha también por interés social en Palma del Río-Villa del Río”. “El consejero de Fomento, Felipe López, saldrá mañana diciendo que la Junta apuesta por el Cercanías, pero es mentira, porque no hay nada en los presupuestos”, concluyó.