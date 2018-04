Esos movimientos vacunos

La zona de concursos del recinto ferial de Pozoblanco es uno de los puntos más animados de la XXVI Feria Agroganadera y XVI Feria Agroalimentaria del Valle de Los Pedroches. A lo largo de los días que dura el evento, los distintos sectores presentes en la muestra competirán por conseguir alguno de los prestigiosos premios que reparte Confevap. Pero, sin duda alguna, este año la cita más esperadas llega hoy sábado con el I Concurso Morfológico Regional de Andalucía de Ganado Frisón.

La vaca frisona siempre es una de las estrellas de la feria. Pero, en esta edición, la organización ha querido potenciar este sector al dotar de mayor entidad al certamen y apostar por la formación con la celebración del taller Consejos de preparación y manejo para un concurso morfológico, impartido por el director de Triangle Holstein y profesor del Europea Young Breeders School, Quim Serrabasa.

En conversación con el Día, Serrabasa detalla los nervios y la tensión que existen en la carpa de vacuno de leche los días previos al concurso que centra la mayor atención de esta edición de la Feria Agroganadera. Sobre el desarrollo del curso, explica que intenta "ofrecer conceptos básicos de las rutinas típicas de llevar a los animales a un concurso y cómo prepararlos".

El experto lamenta que "hasta ahora no se ha desarrollado mucho la pedagogía de cuidar mejor a sus animales, aunque todo el mundo intenta hacerlo lo mejor posible". No obstante, explica que en muchas ocasiones "el ganadero tiene mucho trabajo en su explotación y no tiene tiempo para desempeñar algunas de estas tareas". "En otros países sí que está más enseñado la manera de cuidar a los animales", continúa Serrabasa, ya que "es el propio ganadero quien se lo explica a los más jóvenes para darles una pequeña responsabilidad de cara al futuro". Sobre esto, asegura que "lo más importante es aprender y conocer las rutinas básicas para atender a los animales en el día a día y de cara a los concursos".

Sobre el concurso de la raza frisona, Quim Serrabasa señala que es "básico que los ganaderos conozcan lo esencial para presentar un animal en la feria, para lo que tienen que conocer sus rutinas". Por esto, el gran objetivo debe ser "conseguir que el ciudadano de a pie vea lo mejor de nuestras vacas y aprecie que la leche es un buen producto trabajado por buenos profesionales".

En cuanto a las dudas que plantean los ganaderos, Serrabasa asegura que la principal es, en torno a las horas de leche, "dejar de ordeñar para llenar las ubres antes de salir a pista". Y es que los jueces buscan "el modelo que más se parezca al estándar de vaca frisona, el más equilibrado y construido", y se fijan especialmente en "la condición corporal, el tamaño de las ubres y los movimientos de las patas, entre otros aspectos".

Al margen de los concursos, Quim Serrabasa explica que los cuidados de los animales "hay que meterlos en el día a día de las ganaderías", aunque matiza que, "afortunadamente, el ganadero de hoy en día cuida mucho mejor los animales que hace diez o veinte años". Sobre Los Pedroches, asegura que "el nivel está muy por encima de la media".

La noche previa al concurso, cuenta el gerente de Triangle Holstein, está "llena de nervios y preocupación". Pero, además, es "una noche de encuentro entre los ganaderos, marcada por la camaradería y los recuerdos". Eso sí, cuando llega el momento de comenzar el certamen, "empieza la tensión entre todos los participantes". Aunque, la claves es la siguiente: "Convencer al público de que la leche es un gran producto, que cada día es más sano gracias a la apuesta por el cuidado de las vacas y el bienestar animal".