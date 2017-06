La mitad de las mociones aprobadas por el Pleno apenas tuvo repercusión

No siempre el trabajo de los responsables políticos surte efecto. Es más, en muchas ocasiones los largos debates resultantes de las mociones que copan buena parte del orden del día de los plenos de ayuntamientos y entidades públicas sirven para bastante poco, como ocurre en la Diputación de Córdoba. Es lo que se desprende de un estudio en profundidad elaborado por el grupo de Ciudadanos en el Palacio de la Merced sobre las proposiciones presentadas por los cinco partidos de la corporación: sólo el 22% de las mociones fueron eficaces.

En el presente mandato se han debatido, en concreto, 66 proposiciones en los plenos, sobre asuntos tan variopintos como la cohesión de España, la crisis migratoria y la situación de los refugiados, la buena gobernanza, el pacto social por el agua o las hermandades de Semana Santa. De todas ellas, según el informe de C's, el 55% no tuvo ninguna repercusión, frente al 22% que sí resultó eficaz o el 23% que tuvo resultados sólo en parte.

El 52% de las medidas acordadas se refiere a competencias de otras administraciones

Entre las 14 que sí fueron útiles, según la clasificación realizada por C's, se encuentra la petición que realizó la Diputación a los ayuntamientos cordobeses para que se acojan al Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA) para reformar casas cuartel; el apoyo a las hermandades y cofradías de Semana Santa; el acuerdo para la consideración de la tauromaquia como patrimonio cultural; la implantación del uso de papel reciclado en la casa palacio, o el impulso de la Sierra de Córdoba como parque natural.

El estudio es la base de una proposición que C's llevará al Pleno ordinario de junio, el próximo miércoles, en la que insta a los distintos grupos a "intentar traer" únicamente mociones "que afecten a los ciudadanos de la provincia de Córdoba y evitar aquellas que excedan las competencias" de la institución provincial. "No podemos permitir que los plenos se conviertan en un escaparate público en los que se tratan temas que, o bien no se ocupan de cuestiones que afecten a los cordobeses, o bien la Diputación no tiene las competencias para que el problema planteado se solucione", reflexiona el portavoz de C's, José Luis Vilches, para quien esta práctica se queda en una "política ficción" o "de gestos".

Desde que la corporación tomó posesión a mediados de 2015, ha adoptado un total de 285 acuerdos a través de las diferentes proposiciones debatidas. Y sólo en el 48% de los casos, la propia institución provincial era competente en la materia planteada. Así, el Gobierno central fue el objetivo del 28% de los acuerdos, mientras que a la Junta de Andalucía se dirigieron el 15% de las decisiones. En concreto, el 52% de las medidas se dirigió a administraciones distintas a la Diputación.