El juzgado absuelve a los 48 acusados de la ocupación en 2012 de la finca Somonte

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Posadas ha absuelto a las 48 personas del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) que fueron denunciadas por entrar y ocupar -el 4 de marzo de 2012- Somonte, una finca con 400 hectáreas de terreno de titularidad pública perteneciente a la Junta de Andalucía ubicada a 14 kilómetros de Palma del Río. Desde el sindicato valoran muy positivamente esta sentencia que aún puede ser recurrida. "Además no tenía por qué salir esta sentencia ya que nosotros no hemos hecho allí nada malo, lo que hemos hecho es ocupar la tierra porque estaba en venta por la Junta de Andalucía y entendemos que las tierras públicas no se deben de vender", argumenta el secretario de organización del SAT, José Caballero. El sindicato incide en que no quiere la titularidad de las tierras sino "lo que queremos es que haya un acuerdo con la junta de Andalucía y se formen cooperativas para gente que esté en el paro y se cultive", detalla.

Caballero asegura que actualmente se encuentran todas las hectáreas sembradas "aunque con dificultades". Se ha cultivado cereal dado que "no se puede sembrar otra cosa mientras no haya un acuerdo con la Junta y haya posibilidad de cambiar de cultivo", apunta. Según expone, "con tanto desalojo y tanta inseguridad" no pueden invertir en la finca como les gustaría.

El SAT mantiene que el número de personas instaladas en Somonte varía en función de las necesidades que requieran los trabajos agrícolas, "hay una media de ocho a diez personas, incluso más. A veces hay menos porque no hay faena ninguna".