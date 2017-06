Uno de los investigados por la violación en San Fermín niega la legitimidad del vídeo

Nueva cita ayer en los Juzgados de Pozoblanco en torno a la denuncia interpuesta por una joven de 21 años de la localidad en relación a un presunto delito de abusos sexuales el pasado año contra cuatro de los cinco investigados por una supuesta violación grupal a una mujer en los Sanfermines de 2016. En esta ocasión, estaban citados J. A. P. como investigado y A. B. F. como testigo, junto con otras cuatro personas, al estar dentro del grupo de Whatsapp conocido como La Manada. La jueza que lleva el caso pretendía dilucidar detalles sobre el vídeo y los comentarios que se enviaron a dicho chat en torno a los hechos acontecidos el 1 de mayo de 2016, tras las fiestas de Torrecampo. Y al igual que en anteriores ocasiones, el investigado J. A. P. se negó a declarar en virtud a que no reconoce la legitimidad del uso de esas imágenes, ya que, según explicó su abogado, Agustín Martínez, "nadie había dado permiso para ello". "No ha respondido a nada", señaló Martínez al término de la sesión, y añadió que los testigos "recordaban algunas cosas y otras no de lo sucedido en el grupo de Whatsapp, ya que se trata de unos hechos sucedidos hace más de un año". El abogado de J. A. P. dijo que "algunos se acordaban del vídeo y otros no, es difícil acordarse de algo tan lejano".

Sobre el otro de los investigados por violación múltiple en Pamplona, A. B. F, Martínez contó que "actuó como testigo; tenía la obligación de decir la verdad y así lo ha hecho". El letrado aseguró que "todo se centra en determinadas expresiones como burunganda o depredador sexual, comentarios que hay que circunscribirlos a la lectura completa, no a sacar una frase de contexto como ha sucedido". Así, insistió en que "la clave de todo estará en la validez o no de la prueba del vídeo", y en la vista celebrada ayer en Pozoblanco, "la jueza pretendía corroborar que las personas llamadas como testigos eran quienes habían escrito esos comentarios y los propietarios de esos números de teléfono móvil".

Sobre el futuro, Martínez señaló que "pronto terminará la instrucción en Pozoblanco y, o iremos a Córdoba a un Juzgado de lo Penal, o se producirá el archivo de las actuaciones, algo que solicitaremos". En varias ocasiones insistió en que "este caso y el de los Sanfermines son completamente diferentes por lo que cuando se cedió el móvil en Pamplona, no se daba una carta blanca para que se hiciese causa general en torno a que cualquier documento que hubiera en el teléfono se pudiera utilizar".