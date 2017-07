La institución ultima la cesión a la Junta de parte de los Colegios Provinciales

La Diputación de Córdoba ultima una operación para la cesión de parte los Colegios Provinciales, ubicados en la barriada del Parque Figueroa de la capital, a la Junta de Andalucía, que trasladaría allí dependencias de las delegaciones de Empleo, Educación e Igualdad y Políticas Sociales. La institución provincial tenía previsto llevar esta mutación demanial -la corporación, a cambio, recuperaría el edificio de la calle Doña Berenguela que hasta ahora ocupaba el centro de profesorado Luisa Revuelta- al Pleno de julio, pero la oposición de Ciudadanos (C's) a la medida y la reserva de votos en la comisión de Hacienda del PP y Ganemos han postergado la operación.

El cogobierno, en concreto, cedería varias plantas del edificio central, conocido como El Carmen, y el edificio Sur en su totalidad, llamado Isabel la Católica. En la planta baja del Carmen, con una superficie total de 1.276 metros cuadrados, incluido el acceso y el núcleo vertical de comunicaciones, el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) ubicaría un centro de empleo para Córdoba Norte. El semisótano, con 3.205 metros cuadrados, estará destinado al archivo del servicio de valoración de la dependencia de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. Las plantas primera y segunda, con 3.254 metros, se cederán para instalaciones complementarias de formación de la Consejería de Educación, en concreto para alojar el centro de profesores Luisa Revuelta, actualmente en un edificio de Doña Berenguela propiedad de la Diputación y que la administración provincial recuperará como resultado de esta operación.

La obra de adecuación de los inmuebles correrá a cargo del presupuesto del Palacio de la Merced

El expediente de la Secretaría General de la Diputación concreta que la reversión de este último inmueble tendrá lugar una vez efectuadas las obras de adaptación necesarias para la ubicación del profesorado en el Parque Figueroa, una actuación que tendrá que asumir la institución provincial según consta en el informe llevado a comisión. Sobre esta última operación, la Secretaría destaca la idoneidad debido a su proximidad con el Palacio de la Merced, "lo que conllevaría una mayor funcionalidad en la prestación de los servicios públicos y corrección de la actual dispersión de las dependencias provinciales".

El último punto del acuerdo se refiere al edificio Isabel la Católica, con una superficie construida total de 9.362 metros cuadrados distribuidos en semisótano, bajo y tres plantas. La cesión a la Consejería de Educación conllevaría el traslado de la cocina y el comedor de la residencia, actualmente ubicados en el semisótano del Carmen y que deberá costear la corporación provincial. El inmueble, como ocurre ahora mismo, se cederá para servicios educativos.

El acuerdo contempla que la mutación se realice "por plazo indefinido" hasta que los bienes dejen de utilizarse a los fines que se destinan; en todo caso, si en el plazo de cinco años la Junta de Andalucía no ha efectuado los traslados se produciría la reversión de los edificios a la Diputación. La Secretaría General concluye que la operación "resulta adecuada a la legalidad la mutación pretendida", un dictamen que, no obstante, no ha evitado que surjan voces críticas.

La operación se encuadra en un plan más amplio de la Junta para reubicar sus sedes en Córdoba. La Administración autonómica, de hecho, anunció el pasado junio que invertirá diez millones de euros en la reforma de las actuales dependencias de la Audiencia, obras que se emprenderán una vez que sus inquilinos la abandonen para instalarse en la nueva Ciudad de la Justicia del barrio de Poniente. La idea es que allí se trasladen las actuales dependencias de la Delegación del Gobierno, tanto las que están en el edificio de la plaza de San Felipe como las que se encuentran en las sedes de lo que antes eran las delegaciones de Justicia y de Hacienda.