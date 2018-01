El alcalde de Peñarroya-Pueblonuevo, José Ignacio Expósito, junto al resto del equipo de gobierno del Consistorio peñarriblense, inauguraron en la mañana de ayer lo que supone un gran regalo de reyes para los pequeños de la localidad: el nuevo parque infantil de la plaza de Santa Bárbara. Esta actuación ha tenido una inversión de 40.000 euros, que ha sido financiada con recursos propios del Ayuntamiento. Expósito señaló que "este equipo de gobierno entiende que este era un lugar donde ubicar el parque, puesto que es una de las principales plazas de la localidad, en la que siempre hay mayor afluencia de ciudadanos, y no tiene ningún sentido que no haya ningún espacio dedicado a los más pequeños en ella. Este es el motivo por el que se ha tomado la decisión de poner un parque infantil en esta zona, para que los niños puedan tener un espacio en el que jugar", puntualizó.

Expósito resaltó que el nuevo espacio no sólo va a beneficiar a los más pequeños. "Entendemos que este espacio no sólo va a servir para impulsar el ocio infantil en la zona. Al mismo tiempo que va a hacer que los pequeños acudan mucho más a esta plaza, contribuirá a que los padres vengan también a esta zona, lo que va a suponer que este nuevo espacio repercuta económicamente en los quioscos y bares que hay en el entorno". El alcalde avanzó que uno de los compromisos que tiene el equipo de gobierno de cara a 2018 es habilitar otro parque infantil en la plaza Virgen del Rosario, en el distrito de Peñarroya. "El compromiso que tiene este equipo de gobierno para 2018 es el de plantear la construcción de un parque infantil en la plaza Virgen del Rosario, donde ocurre lo mismo que venía pasando en la plaza Santa Bárbara. Es la principal plaza del distrito de Peñarroya y no tiene ningún sentido que no haya un espacio dedicado a los más pequeños en ella; queremos que este año quede solventado", puntualizó.