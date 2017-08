"La feria de Priego es la gran fiesta de la zona Sur de Córdoba"

Desde ayer y hasta el 4 de septiembre, Priego de Córdoba celebra su Feria Real. Este año, desde el Ayuntamiento se ha elaborado una programación diversa y dirigida a todos los públicos, potenciando especialmente la Feria de día y apostando por la participación de artistas locales.

-¿Qué encontrará todo aquel que visite la Feria de Priego?

-La feria de Priego es la gran feria del sur de Córdoba, una cita obligada cuando llega septiembre, para todas las personas que deseen acercarse a nuestro pueblo a disfrutar de uno de los mejores recintos feriales que tenemos en la provincia. Se ha hecho una programación que abarcase desde los más pequeños a los mayores. Que fuese una feria atractiva, dando oportunidades a los artistas de Priego y de la comarca, que creemos que debemos impulsar desde el Ayuntamiento. Además, se ofrecen otras alternativas, como el concierto, El fiesta del fiesta, de Canal Fiesta Radio, que vamos a tener mañana, para que los jóvenes también tengan esa opción. También se ha realizado un programa bastante completo de preferia, dirigido especialmente al público más joven, con una gymkana cultural, un tobogán gigante, jornadas de puertas abiertas en la piscina municipal, con el objetivo de incentivar esa parte más lúdica y festiva de la feria. En cuanto a lo tradicional, este año se recuperan los gigantes y cabezudos. Tenemos una de las piezas más antiguas de las que se conservan en Andalucía, que viene de los años 20. También habrá jornadas taurinas en las que vamos a contar con la presencia de recortadores y también de una corrida de toros. Es decir, tenemos una feria diversa, abierta y plural para que todas las personas que vengan puedan disfrutar con nosotros.

-Este año se ha realizado una apuesta importante por recuperar la Feria de día.

-Los feriantes hacen una inversión muy fuerte para poder estar estos días en el real y creemos que hay que vivirla de forma intensa y teniendo muy presente que se puede disfrutar de la feria sin molestar a nadie. Realizamos un llamamiento a los vecinos, en especial a los jóvenes, que tengan en cuenta el descanso de los vecinos, el civismo a la hora de hacer el botellón, y que entiendan que se puede compaginar el pasarlo bien y el disfrutar con el descanso y el respeto a las normas. Hay una zona habilitada para el botellón, pero teniendo en cuenta que es una feria para disfrutarla en el real, no hay que abusar del alcohol. Es una feria muy participativa, y a la que acude cada año mucho público, esperemos que este año sea también así. Hasta Priego se desplazan no sólo vecinos de las aldeas, sino de pueblos cercanos y no sólo de Córdoba, sino de otras provincias limítrofes.

-En esta Feria Real siguen teniendo su hueco eventos tan tradicionales como la feria de ganado y el concurso de trovos.

-Así es, en el concurso de trovos, que este año celebra su 42 edición, llama la atención como las tradiciones se van renovando. Ganó una chica muy joven de Loja. Fue una noche muy concurrida de público, en la que esa parte de patrimonio inmaterial se recupera y se mantiene en Priego.

-El actual equipo de gobierno ha mostrado su intención de recuperar las fechas más tradicionales de la Feria Real.

-Sí, haciendo cada vez la feria más abierta y más plural, que se pueda disfrutar, que puedas ir en familia, con los amigos, una feria en la que quepan todos y en la que el respeto, la tolerancia y la convivencia marquen unos días que son para pasarlo bien.

-La Feria de Priego pone el broche a la etapa de verano en lo que al turismo se refiere, pero comienza otro periodo importante para el municipio.

-Ahora a nivel turístico empieza una etapa importantísima en Priego, como es el otoño. Tenemos un pueblo riquísimo con atractivos culturales, naturales, gastronómicos durante todo el año, y ahora comienza un otoño en el que merece la pena pasar un fin de semana en Priego, no sólo disfrutando de nuestro casco urbano sino también de las aldeas, de espacios únicos que tenemos en el Geoparque Unesco de las Sierras Subbéticas, como puede ser el Jardín Micológico La Trufa y disfrutar de los templos, de las iglesias, de los museos. Pasar un fin de semana en Priego merece la pena, venir a comer en un restaurante, que tenemos una amplia gama donde degustar el aceite de oliva virgen extra, que es el más premiado del mundo, con Denominación de Origen Priego de Córdoba. Y yo invito a los lectores de el Día, a que se acerquen a Priego y disfruten de él durante el otoño, porque Priego es un museo al aire libre.

-Priego cuenta, además, con el Jardín Micológico "La Trufa", una infraestructura que muchos vecinos desconocen y que es importante revalorizar.

-Es una infraestructura única en Europa, que desde el equipo de gobierno, en colaboración con la Junta de Andalucía, con la Diputación y con otras entidades como universidades, queremos revalorizar porque tiene un potencial tremendo de desarrollo.

-¿Qué importancia tiene la visita de touroperadores y profesionales del sector para el turismo en Priego?

-Hay que dar las gracias a Turismo Andaluz y a la Diputación de Córdoba, a través de su Patronato de Turismo que son los que posibilitan que esos touroperadores vengan a nuestro pueblo, lo conozcan y puedan difundirlo alrededor del mundo. Para eso es necesaria la colaboración institucional y tenemos que estar de enhorabuena porque son muchos los touroperadores que vienen.

-¿El reto es conseguir que Priego ocupe en mayor medida esa amplia oferta de plazas hoteleras con las que cuenta?

-Es el pueblo que más plazas de alojamiento tiene, y lo que tenemos que conseguir es que ese turismo genere unos beneficios más importantes que nos permitan un desarrollo social y económico mejor y más fuerte para nuestro pueblo y nuestras aldeas, que también hay que incluirlas en esta oferta.

-Hablar de Priego en el mes de septiembre es hablar también de Agropriego.

-A nivel agroalimentario Priego es la feria más importante que se realiza. El equipo de gobierno quiere incentivar las visitas profesionales, de agricultores de toda la zona de Andalucía y que puedan conocer las últimas tendencias, y de primera mano la maquinaria, y también tomar parte en las jornadas de profesionalización que son importantes y que se llevan a cabo en el Recinto Ferial. Para eso ya se empezó una promoción importante hace algunas semanas, para que esa información llegue a todas las cooperativas y agentes implicados y puedan acercarse a Priego. Agropriego es una cita obligada de todos los agricultores andaluces previa al inicio de la campaña agrícola.

-¿Qué le diría a los lectores para que se animen a visitar Priego?

-A Priego hay que venir en cualquier momento. Porque Priego enamora, tiene duende, es un museo al aire libre que todos debemos conocer y disfrutar. Este fin de semana que es Feria Real, en el recinto y cualquier otro día del año. Hay que disfrutarlo porque merece la pena.