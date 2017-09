El equipo de gobierno propone una subida del 11% del recibo del agua

La sequía empieza a pasar factura en Lucena. El grupo municipal del PSOE presentará hoy, durante la reunión del consejo de dirección de la empresa pública Aguas de Lucena, una propuesta para la subida lineal de la tarifa del agua en un 11%, según confirmaron ayer a el Día fuentes municipales. La medida, que cuenta con un informe favorable de la intervención municipal, tiene que ser debatida por los miembros del citado consejo antes de tomarse una decisión definitiva. El portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida, Miguel Villa, ya calificó ayer de "impropia" esta medida. Como posibles opciones para evitar esa subida de la factura del agua a los ciudadanos, propuso no reflejar las amortizaciones que suponen en torno a 148.000 euros y eliminar el canon concesional que la empresa paga al Ayuntamiento anualmente, sobre 181.000 euros, además del pago que anualmente se realiza a Hacienda Local de en torno a 190.000 euros. Para el edil, "se trataría de medidas transitorias que desaparecerían una vez se regule la sequía que estamos padeciendo".

Se trata de una medida propuesta por el equipo de gobierno como consecuencia, fundamentalmente, del incremento en los costes de mantenimiento y gestión de Aguas de Lucena debido a la sequía. Habitualmente, el 40% del agua de la que se abastece Lucena proviene del pantano de Iznájar a través de la empresa provincial Emproacsa; el restante 60% procede del nacimiento del río Zambra, cuya adquisición es gratuita, de modo que tan sólo se abonan los gastos de gestión. Debido a la escasez de agua que ha habido durante este último año hídrico, Lucena únicamente ha recibido un tercio de la cantidad que habitualmente gestiona del nacimiento, por lo que ha tenido que comprar más hasta el punto de incrementar en torno a 300.000 euros los gastos por encima de lo previsto y esperando pérdidas para 2017 y 2018.

De otro lado, desde IU también subrayaron que el PSOE plantea la eliminación de la reducción para las familias numerosas, por lo que "se les incrementaría el pago por encima del 75% pasando a pagar todos los lucentinos 0,61 euros en los primeros 18 metros cúbicos de agua". "No estamos de acuerdo en que se suba en todos los tramos y tarifas, sin especificar domicilios o industrias. No es igual una familia que está ahorrando agua y que no supera los 250 ó 300 litros por persona y día que el que gasta 800 litros de agua por persona y día. Ahí es donde habría que incrementar si se tuviera que aprobar un aumento de agua", incidió Villa. "Una vez que se sube una tarifa, ya no se baja aunque la situación mejore y estamos hablando que, para una factura de 80 euros mensuales, supondría el incremento de en torno a nueve euros al mes", advirtió el portavoz de la coalición de izquierdas.