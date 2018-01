El equipo de gobierno demanda aumentar la frecuencia de trenes

El portavoz del equipo de gobierno municipal, José Antonio Gómez (PSOE), compartió ayer las declaraciones realizadas la pasada semana por el diputado socialista Antonio Hurtado, que abogó por solicitar al Gobierno central medidas para aprovechar las potencialidades de la estación de Alta Velocidad Puente Genil-Herrera, e indicó que el Ayuntamiento de la localidad pontanesa apuesta por un incremento en el número de trenes AVE que actualmente paran en esta estación. "Si los datos sobre el número de usuarios son buenos y las cifras van creciendo año tras año, tal y como reconoce el Gobierno central, entendemos que podrían ser mejores si la frecuencia con la que parasen los trenes en la estación fue aún mayor", explicó el concejal.

Gómez señaló que todavía hay carencias en forma de horarios que no se adecuan a las necesidades de los usuarios, y puso como ejemplo las necesidades de viajeros que quieren acudir al Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba en horario matinal y no pueden hacerlo al no existir conexiones ferroviarias en esa franja; de hecho, ningún AVE ni ningún Avant efectúan parada en la estación pontanesa entre las 10:30 y las 14:30 en dirección a la capital cordobesa.

Por otra parte, el concejal indicó que el Ayuntamiento se encuentra en plena fase de evaluación del impacto del entoldado instalado en la calle Cruz del Estudiante, y valorará la acogida del mismo por parte de los ciudadanos, para mantener esa fisonomía o introducir cambios a corto o medio plazo. "La decisión final se tomará teniendo en cuenta esas opiniones de vecinos y comerciantes", dijo. Gómez recordó que el proyecto se presentó hace unos meses a la Delegación de Economía para optar a una subvención. El presupuesto global rondaba los 120.000 euros, "pero la Junta únicamente nos ha subvencionado con unos 23.000 euros, una cuantía muy inferior", lamentó.