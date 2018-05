La joven que denunció supuestos abusos de 'la Manada' niega que autorizase grabar el vídeo

La joven de 21 años que denunció abusos sexuales que presuntamente cometieron sobre ella en mayo de 2016 cuatro de los cinco jóvenes del grupo de la Manada -condenados a nueve años de prisión por abuso sexual sobre una mujer en los Sanfermines en 2016- declaró ayer ante la juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Pozoblanco, según informó el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

El abogado de la defensa, Agustín Martínez, expuso que "el único objetivo, visto el resultado de la sentencia de Pamplona, era matizar que efectivamente no había dado autorización expresa para la grabación y distribución del vídeo" que se encuentra en el sumario del caso, "algo que ya había manifestado, pero ha querido recalcar" la joven, según explicó en declaraciones a Telecinco recogidas por Europa Press.

En esta causa, a principios de febrero, tres de los cuatro jóvenes investigados por estos hechos ocurridos en el vehículo de uno de ellos, tras acudir a la feria de Torrecampo, se acogieron a su derecho a no declarar en relación al vídeo que grabaron en el coche. En concreto, la juez de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Pozoblanco citó a declarar por videoconferencia a J. E. D., A. M. G. E. y A. J. C. E., quienes viajaban en el vehículo junto a J. A. P. M., que ya ha sido llamado a declarar en este caso anteriormente. Según las fuentes, todos se acogieron a su derecho a no declarar al ser preguntados sobre el vídeo que grabaron en el vehículo, que posteriormente enviaron por WhatsApp a grupos de amigos. La instrucción continúa con vistas a finalizar en próximas fechas.

Al hilo de ello, las defensas ya advirtieron de que "el vídeo se ha incorporado al procedimiento procedente de otra investigación sin autorización", por lo que entienden que "se ha vulnerado un derecho fundamental". Los cinco jóvenes se encuentran en prisión tras los hechos de los Sanfermines de 2016.