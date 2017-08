La consultora se decanta por la DO del zumo en lugar de proteger la naranja

La empresa 3CS Cambios Estratégicos, encargada de elaborar el estudio de viabilidad sobre la futura denominación de origen (DO) de la naranja o del zumo de ella, reconoce que Palma del Río cuenta con aspiraciones para lograr el sello de calidad. El economista jefe de operaciones, Rubén Márquez, declaró a el Día que "hay posibilidad de poder desarrollar en un plazo razonable una denominación de origen para el municipio de Palma del Río", a tenor de su experiencia, aunque no tiene tan claro que se pueda proteger el fruto en sí. Así, según los primeros análisis realizados por la consultora, "posiblemente el zumo tenga mejor perspectiva", aunque llamó a la cautela. "Tenemos tres meses por delante para realizar el estudio y, en función de todo el análisis, la conclusión a la que lleguemos puede ser que cambie". No obstante, según su "instinto", el zumo presenta "mejores opciones".

De producirse la protección del jugo extraído del cítrico estrella de la comarca, se trataría de un producto procedente de las variedades cadenera o salustiana. Un reconocimiento que se circunscribiría al territorio palmeño y que, de efectuarse su aprobación, dejaría más valor añadido en la localidad porque todo el proceso de elaboración del zumo debería radicar en la zona. Es decir, la naranja sería palmeña y todo el proceso del producto -procesado y envasado- radicaría en la ciudad, explicó el experto. Actualmente, en Andalucía existen 12 DO del aceite, siete del vino y el vinagre y dos del jamón, mientras que en el apartado de frutas y hortalizas se dan cinco casos.

Los expertos destacan que el procesado incrementaría el valor añadido en el municipio

Márquez explicó que 3CS Cambios Estratégicos continúa inmersa en un proceso técnico cuyo objetivo es "realizar un estudio de factibilidad" para analizar "las posibilidades reales del reconocimiento del mercado respecto a la naranja o al zumo". O sea, se trata de construir la base para tramitar o no esa acreditación de calidad ante la Junta de Andalucía. Para el mes de noviembre, la empresa entregará al Ayuntamiento las conclusiones de este estudio -cuyo precio ha superado los 7.000 euros-, donde aparecerá, en caso viable, la inversión que tendrán que efectuar la administración local y el sector.

El experto recordó que el plazo para lograr una DO oscila entre nueve meses y un año de duración, dado que debe elaborarse un pliego técnico, posteriormente subsanar errores en caso de que los haya y de que la Junta lo estime oportuno, sin olvidar después la tramitación interna ante la Administración autonómica. A este proyecto, debe sumarse una estructura "para dar cabida y que esa DO desarrolle su actividad", tanto con un equipo técnico como con un calendario de actividades.

"Aquí hay una oportunidad de desarrollo muy importante para el municipio de Palma del Río", incidió el experto. De producirse esta certificación, "no es solamente un papel sellado, sino que hablamos de un reconocimiento de tu producto a nivel mundial". Ello conlleva que, "en el fondo, lo que va a conseguir es cambiar la estructura económica del municipio", analizó. De tal forma que ese valor añadido propiciaría, al menos teóricamente, salarios más dignos o el interés de empresas por instalarse. En suma, "una inversión de futuro", concluyó.

A finales de junio, el Ayuntamiento de Palma del Río dio los primeros pasos para determinar si existe posibilidad de que la localidad cuente con una DO, una acción que fue aprobada en el Pleno. De esta forma, el Consistorio se convirtió en abanderado y tomó las riendas de un proyecto muy esperado por el sector desde hace años pero que hasta ahora no se ha puesto sobre la mesa. El alcalde, José Antonio Ruiz Almenara (PSOE), consideró que "puede ser una DO del zumo de cadenera y salustiana, o una u otra o una mezcla de ambas", aunque dejó la última palabra en manos de los expertos. "Si la hay del aceite -como las de Baena, Priego de Córdoba, Lucena y Montoro-Adamuz-, del vino -en el caso de la DO Montilla-Moriles-, del zumo de naranja por qué no", se preguntó el regidor.