Un conjunto de 470 profesionales participarán en el dispositivo del Infoca

La delegada del Gobierno, Rafaela Crespín, junto al delegado territorial de Medio Ambiente y Ordenación del territorio, Francisco Algar, ha presentado esta mañana la fase de extinción de incendios del Plan Infoca 2017 en la provincia de Córdoba; su vigencia, los medios materiales y humanos con los que cuenta, así como su operatividad y funciones.

Ambos delegados han hecho un llamamiento a la ciudadanía para evitar cualquier siniestro y ha recordado que desde el 1 de junio al 15 de octubre está prohibido encender fuego y recorrer con vehículos a motor las zonas forestales y de influencia forestal. Igualmente no se podrán realizar quemas agrícolas sin autorización u otro tipo de actividades de riesgo como trabajar con maquinaria en estas zonas. Entre las precauciones que deben adoptar los ciudadanos que acudan a las zonas forestales están no arrojar colillas, o no dejar tirados materiales como vidrios.

La delegada del Gobierno ha señalado que el presupuesto de Infoca 2017 asciende a 16,3 millones, de los que 7,7 están destinados a trabajos de prevención y otros 8,6 a extinción. Crespín ha informado que un conjunto de 470 profesionales de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio componen el dispositivo provincial este verano. El Plan Infoca en Córdoba cuenta con cuatro centros operativos: el Centro Operativo Provincial de Los Villares y los centros de defensa forestal de Adamuz, Villaviciosa de Córdoba y Carcabuey.