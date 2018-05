Un juez condena al PSOE a pagar 21.000 euros por la permuta de la Casa del Pueblo

El Juzgado de Primera Instancia número 36 de Madrid ha condenado al PSOE a pagar al Ayuntamiento de Montilla una suma de 21.513,92 euros por la permuta de la Casa del Pueblo, operación urbanística que tuvo lugar en 1999. La sentencia recuerda que la reclamación del Consistorio tiene su origen en el acuerdo plenario del 2 de marzo de aquel año, mediante el cual la administración local transmitía al Partido Socialista la llamada Casa del Pueblo, ubicada en la calle Escuelas, y Ferraz un inmueble situado a las espaldas del teatro Garnelo que se integró en la remodelación del espacio escénico.

La primera propiedad se valoró en 93.231 euros y la segunda, en 71.717 euros, recuerda la sentencia. La escritura pública se firmó el 2 de julio de 1999 y se acordó que la diferencia -los 21.513 euros que ahora el PSOE tendrá que pagar- quedaría aplazada y se abonaría a la corporación "según acuerdo entre ambas partes". La operación podía haber prescrito a los 15 años, pero en junio de 2014, con el PP en la Alcaldía, el Área de Hacienda inició el procedimiento de reintegro. La notificación fue recogida por la ahora diputada provincial de Participación Ciudadana, la concejala socialista Aurora Barbero, en la Casa del Pueblo.

"Por tanto, desde el día 2 de julio de 1999, fecha en que se otorgó la escritura pública, hasta el 19 de junio de 2014, cuando se notificó la resolución requiriendo el pago al demandado, no han transcurrido 15 años", concluye el juez, que por tanto obliga a Ferraz al pago de la deuda. Durante el pleito, de hecho, el PSOE intentó argumentar que la operación había prescrito al entender que la notificación debía haber sido entregada en Madrid y no en la Casa del Pueblo, pero el juez lo rechaza. Entre otros motivos, porque Aurora Barbero, que entonces ya era concejala del PSOE de Montilla, "no se negó a recoger la notificación, interrumpiendo así con dicho acto la prescripción" de la deuda.

También alegó el PSOE que existía "un pacto de condonación o de no reclamar la cuantía", pero que el juez tampoco lo considera acreditado. Durante el juicio, de hecho, testificaron varios concejales de la época que negaron este extremo.