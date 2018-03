El colegio Castillo Anzur critica la falta de avances en la climatización

La directora del colegio Castillo-Anzur, Sonia Gallegos, incidió ayer en la necesidad de adoptar medidas urgentes para paliar los problemas derivados de la falta de calefacción en el centro, una situación límite que hace un par de semanas llevó a un grupo de padres y madres a protagonizar una protesta a las puertas del espacio educativo, exigiendo la mejora de las condiciones en las que se imparten las clases en las aulas.

Gallegos explicó que a raíz de la aquella concentración, el Ayuntamiento ha respondido con varias soluciones, algunas de las cuales están en proyecto, pero también matizó que por el momento desde la Delegación de Educación no se ha movido ficha, "ya que la asociación de padres ha solicitado una entrevista con el delegado, pero todavía no han tenido una respuesta, y yo personalmente me he comunicado con la secretaria del delegado y estoy pendiente de una cita". "De no ver avances, insistiremos en este tema porque tenemos detrás el apoyo de la asociación de vecinos, los padres y queremos una respuesta a las necesidades que tenemos desde hace muchos años", dijo. En cuanto a las medidas provisionales, Gallegos explicó que de momento, el Ayuntamiento ha provisto al colegio de temporizadores que permiten encender más temprano los pocos radiadores de que disponen las aulas, aunque matizó que "tampoco se puede invertir en más radiadores porque la red eléctrica no lo soporta, esto hace que nos encontremos al límite, ya que con un solo radiador por clase, es casi imposible que el aula llegue a caldearse durante toda la mañana". La directora indicó que si una de las soluciones no es la caldera, otra opción podría venir dada por mejoras en la red eléctrica que posibilitarían la instalación de equipos de aire acondicionado, "que permitirían solucionar los problemas tanto de frío como de calor".