El nuevo centro hospitalario tendrá 21 consultas y una veintena de habitaciones

La Junta de Andalucía ha remitido al Ayuntamiento de Lucena el borrador del Plan Funcional para el Centro de Alta Resolución, firmado por el director general del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Juan Tomás García Martínez, y que ha sido reivindicado desde hace más de una década en la localidad. El futuro centro contará con 21 consultas y una veintena de habitaciones. En la reunión celebrada el pasado 27 de abril entre el director general del SAS, la gerente del Área Sanitaria del Sur de Córdoba, Silvia Calzón, y el alcalde lucentino, Juan Pérez (PSOE), junto a los miembros de la Plataforma Lucena por sus Necesidades y representantes del PSOE, PP y Ciudadanos para abordar la situación sanitaria del municipio, se acordó presentar el citado documento que la plataforma dio a conocer ayer. Su responsable, Miguel Ramírez, aseguró ayer que "cumplen así con el compromiso y con las necesidades asistenciales presentas y futuras reclamadas y demandadas por esta plataforma".

En concreto, el plan incluye nueve espacios divididos del siguiente modo: área de Consultas externas y exploraciones especiales con el objetivo de prestar asistencia en consulta de acto único, compuesta por doce consultas y ocho salas de exploraciones; y área de Urgencias con diferencias de circuito de adultos e infantil, englobando sala de reanimación, clasificación de pacientes, cinco consultas de adultos y dos infantiles y una sala de observación. A todo esto hay que añadir un bloque quirúrgico, con capacidad para resolver con agilidad la mayoría de los procesos quirúrgicos que actualmente se realizan por cirugía mayor ambulatoria, compuesta por dos quirófanos y varios puestos de recuperación post quirúrgica; área de Diagnóstico por Imagen con los medios técnicos necesarios que permitan la atención en régimen de acto único, compuesto de radiología convencional, mamografía, ecografía, TAC y resonancia nuclear magnética; una unidad polivalente, que es un espacio para seguimiento de pacientes quirúrgicos, hospital de día médico, atención en continuidad asistencial de pacientes pluripatológicos, así como apoyo al área de urgencias con 20 habitaciones que no supondrán una hospitalización convencional; y un área de Rehabilitación y Fisioterapia, compuesta por dos consultas y sala de fisioterapia. El futuro centro contará también con un área de Laboratorio, que integra los recursos tecnológicos para dar respuesta a los requerimientos de resultados en análisis clínicos, hematimetría, microbiología y anatomía patológica; un área de Farmacia; y también con un área de Atención al Ciudadano y zonas de apoyo no asistencial. Hasta el momento, no se ha vuelto a indicar nada respecto a la posibilidad planteada por el ente regional de ubicar en Lucena la sede del 061.

Hasta la fecha, en los terrenos de 40.749 metros cuadrados ubicados en el paraje Dehesa de la Villa, la única construcción que se ha alzado ha sido un helipuerto por valor de 142.000 euros y que se suma a los otros once ubicados en la provincia de Córdoba, con objeto de agilizar el traslado de pacientes críticos hacia los centros hospitalarios de referencia situados en Pozoblanco, Fuente Obejuna, Priego de Córdoba, Villanueva de Córdoba, Hinojosa del Duque, Baena, La Carlota, La Rambla, Montilla y Córdoba capital.

Fue en julio del pasado año cuando el consejo de gobierno de la Junta de Andalucía aprobó asumir la titularidad de estos terrenos, a pesar de que el Ejecutivo autonómico prometió que la infraestructura estaría concluida en 2008. En cuanto a la inversión, los mismos tuvieron un coste de 685.972 euros, cantidad a la que posteriormente se añadieron 100.000 euros más debido a la denuncia por parte de los dos propietarios de las fincas rústicas expropiadas y tras considerar el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía nulo de pleno derecho el proceso y fijar la citada indemnización. Igualmente, las arcas municipales desembolsaron posteriormente en torno a medio millón de euros para realizar las obras de mejora en los accesos de dicha zona.

Para el alcalde lucentino, "con este programa funcional damos un paso importante en la hoja de ruta acordada entre ambas administraciones y los representantes vecinales". A partir de ahora, anotó, "seguiremos trabajando con la misma determinación para alcanzar las siguientes fases, hitos de trabajo y temporales, que hagan realidad una demanda ciudadana necesaria para la localidad y comarca". "En este objetivo seguimos avanzando con paso sólido y sin posibilidad de dar marcha atrás, y eso, sin lugar a dudas, es una buena noticia para Lucena", indicó Pérez.