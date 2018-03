Un 28-F cargado de reconocimientos

La cultura, la promoción de la salud, el sostenimiento de las tradiciones o el cuidado del patrimonio. Estos son algunos de los valores que numerosos ayuntamientos de la provincia de Córdoba destacaron ayer con motivo del Día de Andalucía en actos de homenaje celebrados en auditorios y teatros municipales. Donantes, sindicalistas, cofrades, artistas o representantes de asociaciones y colectivos dibujaron una Córdoba comprometida y que mira al futuro sin olvidarse de sus tradiciones.

Puente Genil celebró por primera vez un reconocimiento institucional por el 28-F, que tuvo lugar en el Teatro Circo. En concreto, fueron diez las personas galardonadas, entre ellas Concepción Almeda, premio a toda una vida dedicada a los demás, o el arqueólogo Luis Alberto López, impulsor de las excavaciones en el yacimiento arqueológico de Fuente-Álamo, que recibió el galardón a la defensa de la difusión de las artes y el patrimonio. El premio dedicado a la recuperación de las costumbres, tradiciones y modo de vida de la ciudad fue para José Díaz, cuya colección etnográfica es un lugar de referencia para entender la evolución del municipio.

En lo que se refiere a colectivos, el Ayuntamiento premió a la Asociación Juvenil Mesa Local de la Juventud por su trabajo en la promoción de la participación de los colectivos juveniles; a la Coral Mixta Polifónica Miguel Gant, por la promoción de la música coral y lírica; al voluntariado de Cruz Roja Española, por la promoción de la solidaridad; al centro de Educación Permanente Los Pinos, por su labor socioeducativa con personas mayores en pro de la igualdad de oportunidades, y a la Asociación de Voluntarios de Acción Social (AVAS) por su implicación integral con los desfavorecidos.

La lista de premios en la localidad de la Campiña Sur la completaron Antonio Jesús Tenllado Torres, por la promoción de la salud como primer donante de sangre de Puente Genil, con más de un centenar de donaciones y uno de los mayores donantes de España, y la Asociación Manantera por la promoción del municipio y la difusión cultural de sus tradiciones y costumbres.

Muy diferente fue la celebración del Día de Andalucía en el municipio de Espejo, donde se rindió un homenaje a todos los alcaldes de la democracia y la delegada del Gobierno de la Junta, Esther Ruiz, actuó como madrina.

En Palma del Río, la corporación municipal celebró la tradicional entrega de distinciones locales por el 28-F en el Teatro Coliseo. El canónigo archivero de la Mezquita-Catedral de Córdoba, Manuel Nieto Cumplido, subió al escenario para recoger el título de Hijo Predilecto de Palma del Río. Nacido en agosto de 1935, pasó su infancia entre naranjos hasta que a los 11 años ingresó en el seminario de San Pelagio de Córdoba. "He pasado 45 años trabajando en el archivo de la Catedral, con silencio y entrega", relató. A lo largo de su labor archivera, Cumplido ha recopilado 25.000 documentos sobre Córdoba y la provincia.

El resto de distinciones fueron medallas de la ciudad. Una de ellas recayó en el catedrático Federico Navarro Nieto, un palmeño que fue decano de la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Córdoba (UCO). Con este distintivo, se quiso valorar así su labor docente y divulgativa. Navarro explicó que en Palma del Río aprendió "que no hay que mostrar debilidad ante los reveses".

Los jornaleros también recibieron su particular homenaje, con un reconocimiento a tres vecinos del sector agrario. Uno es Antonio Acosta, una persona implicada y comprometida en el mundo sindical: "Son muchos los compañeros que, al igual que yo, se la merecen", dijo. Afiliado a CCOO, dijo que "la lucha de clases siempre tuvo sus siglas y siempre las tendrá". Otro jornalero que subió a por su medalla fue Rafael González, implicado en el asociacionismo vecinal: "Donde quiera que he ido, he llevado a mi pueblo por bandera", proclamó con entusiasmo. Aunque el mundo del campo no se entiende sin el trabajo de las mujeres, de ahí que Adela García refleje la labor de tantas campesinas. Con siete años comenzó su andadura agraria para recoger patatas: "Gracias por acordarse de mí. Se lo dedico a mi familia", apuntó.

En el plano social, durante 15 años la Asociación de Familiares y Enfermos de Alzhéimer y otras Demencias Balzheimer ha desarrollado su trabajo en pro de mejorar la vida de sus usuarios y familiares: "Esta distinción es un estímulo para seguir trabajando", expresó su presidente, Manuel Ruiz.

Uno de los momentos más emotivos se vivió con la entrega, a título póstumo, de la medalla a Purificación Contreras, distinguida por el compromiso que mantuvo en vida en el ámbito social, su vinculación al barrio de San Francisco y su constante labor por concienciar en la donación de órganos. Su madre y hermano recogieron el distintivo ante el aplauso de un emocionado público.

El apartado científico y sanitario estuvo representado por María del Carmen Adamuz. El Consistorio resaltó su trayectoria como cardióloga en el campo clínico y deportivo, así como por el trabajo desarrollado en el Complejo Hospitalario de Jaén y actualmente en el Hospital Aspetar de Doha (Qatar), especializado en medicina deportiva. "Gracias por regalarme el más alto presente que una palmeña puede tener", subrayó Adamuz, que viajó desde Qatar. Al inicio de la ceremonia, el Ayuntamiento entregó un diploma a José Luis Pulido por alcanzar el centenar de donaciones de sangre.