La borrasca derrumba una casa y los alcaldes piden que se actúe en los cauces

Las lluvias de los últimos días causadas por la borrasca Félix siguen teniendo consecuencias en el Valle del Guadiato. A las inundaciones del pasado sábado se suman el derrumbe de cubiertas de naves y de una vivienda en la calle Francisco de Orellana, en el distrito de Pueblonuevo, en la mañana de ayer. En el derrumbe no hubo que lamentar daños personales (en ella no vivía nadie) y sí materiales ya que la casa se vino abajo en su totalidad.

En el distrito de Peñarroya se produjo el desprendimiento de trozos de fachadas de viviendas en algunas calles. Otro de los daños causados por el temporal fue el hundimiento de un colector en la calle Constitución, en el centro del municipio y vía en la que se encuentra la sede del Ayuntamiento y el cuartel de la Guardia Civil. Además, la lluvia de estos días ha provocado la caída de trozos de cubiertas de algunas naves.

Expósito asegura que han pedido en dos ocasiones a la CHG que adecente los arroyos

El alcalde peñarriblense, José Ignacio Expósito (PSOE), señaló que "solo hemos tenido que lamentar daños materiales, seguimos en coordinación con la Policía Local y Protección Civil para abordar cualquier daño que se pueda producir en las próximas horas". A pesar de esto, en el día de ayer los bomberos del parque de Peñarroya no tuvieron que hacer ninguna salida como consecuencia del temporal.

Por otra parte, una vez pasada la jornada caótica producida por el desbordamiento del arroyo La Parrilla en La Granjuela, el alcalde de este municipio, Maximiano Izquierdo, aseveró que, además de por las fuertes lluvias que se han producido en los últimos días, una de las causas que han provocado la anegación es el estado en el que se encuentran los cauces, que llevan mucho tiempo sin ser limpiados por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG). "Este desbordamiento no solo es por culpa de las fuertes lluvias, sino del estado en el que se encuentran los cauces, ya que la CHG no hace su trabajo y no los limpia", reiteró.

Expósito se pronunció en los mismos términos que el alcalde de La Granjuela, y reclamó que la Confederación asuma sus competencias y adecente los cauces: "En nuestro caso se lo hemos remitido hasta en dos ocasiones por escrito y, aunque no se le puede echar la culpa de lo ocurrido, sí tiene que asumir sus responsabilidades y mantener limpios los cauces de los arroyos y ríos".

El desbordamiento del arroyo La Parrilla afectó el pasado sábado a una docena de viviendas, a lo que hay que sumar daños en la piscina municipal, en naves industriales, huertos y explotaciones de animales como gallineros. También anegó la N-432, que estuvo cortada durante tres horas en el punto kilométrico 185, en ambos sentidos, a la altura de La Granjuela.

Para este lunes hay prevista en el Ayuntamiento de La Granjuela una reunión de la delegada del Gobierno de la Junta, Esther Ruiz, con los alcaldes de los municipios afectados del Guadiato.

El servicio de Emergencias 112 Andalucía recibió menos de una decena de avisos a causa del temporal Félix, siendo Córdoba la provincia con menor número de llamadas de la comunidad autónoma. La mayor parte de ellas fueron por incidencias ocurridas a causa del viento, como caídas de ramas y troncos de árboles y trozos de fachadas o cornisas. Además, se ha cortado al tráfico la carretera BA-074 en el límite entre Córdoba y Badajoz. En la capital, el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) realizó una docena de salidas, la mayoría también por árboles y ramas caídas.

El temporal dejó en la capital siete litros de lluvia por metro cuadrado mientras que en Valsequillo fueron 3,2; en Villanueva de Córdoba 9,4; en Cardeña 23,2; y en Priego de Córdoba 20,2. Según las previsiones de la Aemet, las precipitaciones continuarán toda la semana. Por el momento no hay activada ninguna alerta por lluvia ni viento.