Los bomberos rompen la paz social y exigen negociar mejoras laborales

"En un clima de colaboración total entre las tres partes (Junta, FAMP y sindicatos) se está avanzando en esta reforma legislativa, por lo que esperamos que, en un horizonte no muy lejano, tras los trámites pertinentes, pueda llevarse a cabo la reclasificación que demanda el colectivo de bomberos, tal como ya ocurrió en su día con el colectivo de Policía Local de Andalucía", concluyó Amo.

Respecto a la promoción al subgrupo, el presidente de la junta de personal recordó que el Consorcio y los trabajadores cerraron este acuerdo el 9 de febrero de 2017 pasado, con el "compromiso" de que el cambio se haría de manera paulatina con un tope de dos años, "pero hasta el momento no ha habido ningún cambio", lamentó.

A la protestan asistieron varias decenas de delegados y afiliados de UGT, CCOO, CSIF y el sindicato independiente Sibcc, que llegaron a cortar con una sentada la plaza de Colón. También recorrieron los pasillos del Palacio de la Merced, incluido el de Presidencia, para hacerle llegar sus demandas al equipo de gobierno. La principal, "retomar la negociación paralizada desde finales del año pasado, con un calendario de reuniones", y "cumplir los acuerdos ya adoptados, en particular las promociones al subgrupo C1 del personal operativo del servicio, con la consiguiente asunción de funciones en base a una negociación y consenso, siempre en cumplimiento de la Ley y no a imposiciones".

El Consorcio responde que la reclasificación "no es posible"

El Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios advirtió ayer de que, según se desprende de los informes solicitados al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, "la reclasificación del total de la plantilla no sería posible, dado que, para tener carácter formal, tendría que ser aprobada por norma con rango de ley". En este sentido, el 12 de junio de 2015 se elevó una primera consulta a este Ministerio, cuya respuesta, además, advertía de que "para no incurrir en fraude de ley habría que desarrollar un proceso de promoción interna". A este respecto, la vicepresidenta del Consorcio, Dolores Amo, explicó que "en una nueva consulta planteada al Ministerio en 2017, donde se les hizo llegar el procedimiento a seguir, nos vuelven a contestar en el sentido de que cualquier promoción que se hiciera no podría sobrepasar, en ningún caso, el límite del 1% fijado como incremento salarial en la Ley de Presupuestos Generales del Estado". En este sentido, aclaró Amo, "puede plantearse una promoción interna con la creación de 75 plazas del subgrupo C1, a las que podrían optar todos los funcionarios de carrera del Consorcio pertenecientes al operativo, que tendrían asignadas nuevas funciones". Según un informe emitido al Consorcio, "una promoción interna para todo el colectivo, como demandan los sindicatos, será un fraude de ley". Amo señaló que "el Consorcio está abanderando, dentro de la representación que ostenta en la Federación Andaluza de Municipios y Provincias en el seno del Consejo Andaluz del Fuego, una reforma legislativa de la actual Ley de Emergencias que contemple, entre otras cuestiones, la reclasificación de los actuales bomberos adscritos al subgrupo C2 en el subgrupo C1". "Esta reclasificación se realizaría previa la homologación de las cualificaciones profesionales pertinentes, así como la realización de aquellos cursos que permitan la equiparación profesional", dijo.