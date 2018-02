La nieve tiñe de blanco la Sierra y traslada la romería al interior

Entre la nieve. Así se vivió la jornada de ayer en el santuario de María Santísima de la Sierra, patrona de Cabra, que acogió la edición número 106 de la romería de la Candelaria, una cita especial y muy tradicional que organiza la real archicofradía para abrir el calendario de peregrinaciones y eventos en torno a esta devoción del centro de Andalucía.

No cabe duda de que los egabrenses sienten verdadera pasión por su patrona. Pero lo de ayer fue un verdadero ejercicio de fe y apego a la tradición. Temperaturas gélidas, no superiores a los dos grados positivos, aguardaban a los peregrinos. En lo más alto del Picacho, puerta natural del geoparque de la Subbética, el temporal de la madrugada anterior dejó precipitaciones en forma de nieve que si bien no acumularon grandes espesores, sí consiguieron blanquear el entorno de la ermita configurando un invernal escenario para esta celebración.

Las placas de hielo presentes en todo el entorno obligaron a Protección Civil a controlar el acceso de vehículos, que fueron siendo desviados hasta la zona de aparcamientos debido al mal estado que presentaba la calzada en algunas zonas. Algo que también afectó a la programación de la romería, ya que el hielo en los alrededores del santuario impidió que la procesión con el Niño Jesús de la Santísima Virgen pudiera realizarse en los exteriores, con lo que se redujo al claustro.

Un cortejo que estuvo flanqueado con las velas y el romero que portaban hileras de devotos, así como la participación de los más pequeños con roscas de San Blas y los pichones que la familia Cantero Espejo continúa ofreciendo, tal y como según los evangelios hizo la Sagrada Familia en el templo.