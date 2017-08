La artesanía reclama mayor promoción y alerta de la falta de relevo generacionalBajo la marca Andalucía de Calidad Artesanal

"La artesanía siempre está en crisis". Quien hace esta afirmación es el presidente de la Asociación de Artesanos de la Madera del Olivo de Castro del Río, Mariano Bracero, quien reconoce que el sector necesita una mayor promoción. Ésta es la principal demanda que hacen las cuatro asociaciones de las mismas zonas de Interés Artesanal que hay declaradas en Córdoba -Castro del Río, La Rambla, Los Pedroches y la propia capital-, a la que se suman una alerta: la falta de relevo generacional en el sector.

Según los datos aportados por la Junta, Córdoba es una de las provincias que posee mayor número de artesanos tradicionales en España, "pese a la desaparición paulatina de la artesanía como consecuencia de las nuevas formas de vida imperantes". En la provincia hay inscritos actualmente en el Registro de Artesanos de Andalucía un total de 238 artesanos y 55 empresas. El porcentaje de artesanos cordobeses inscritos en el registro andaluz suponen el 16% y Córdoba es, además, la provincia que más artesanos inscritos tiene, sólo por detrás de Cádiz. En cuanto al número de talleres en zonas artesanales hay 75, lo que significa que la provincia de Córdoba agrupa a casi la mitad de los talleres recogidos en las zonas de interés artesanal de Andalucía.

Son pequeñas empresas las que componen el sector artesanal de la provincia, según indica Bracero, quien reconoce que, además, "necesitamos infraestructuras más adecuadas". "Necesitamos campañas de promoción porque somos artesanos, no tenemos medios y no sabemos vender los productos", sostiene. Bracero expone que la artesanía "es una forma de vida" y añade que con sus creaciones "lo que se intenta hacer desde el sector son obras de arte y esa es la peculiaridad". Castro del Río recibió esta distinción de Cona de Interés Artesanal por el trabajo con la madera del olivo.

En la capital cordobesa, este sector se agrupa en el Casco Histórico y bajo la Asociación de Artesanos de Córdoba. Su presidenta es Luisa María García, quien asegura también que la artesanía "es un profesional vocacional" y advierte de que no te puedes dedicar a ella "con la pretensión de ganar mucho dinero". A su juicio, el sector adolece de la falta de una mayor promoción y considera necesario que se ponga en marcha "una campaña propia", como las que se llevan en otras áreas, como por ejemplo, en el turismo. García coincide con el presidente de Castro del Río en que "otro de los problemas que tenemos es el relevo generacional, que no lo hay". Como ejemplo, expone el caso de la capital cordobesa y asegura que "de los 18 artesanos de la capital que están en el Zoco sólo se van a quedar dos". Así, alerta de que con la desaparición de este oficio "se pierde también una parte de la cultura local". Por ello, incide en la necesidad de que "se ponga en marcha un plan específico en las escuelas a través de talleres" para que la artesanía no desaparezca.

Para La Rambla -declarada también zomo Zona de Interés Artesanal-, la cerámica es "la industria más importante", según indica la presidenta de la asociación de artesanos, Catalina Alcaide, quien insiste en la necesidad de que exista una mayor promoción y difusión fuera de Córdoba. "La cerámica tiene que estar mejor posicionada", reivindica, al tiempo que considera que "actualmente, el momento es complicado para subsistir, además de muy sacrificado". Alcaide, además, sugiere la incorporación de esta formación desde en programas de televisión a ciclos de Formación Profesional.

La artesanía en el Valle de los Pedroches vivió sus mejores momentos hasta los años 70 del pasado siglo y ahora resiste como puede. El presidente de la asociación de artesanos de esta zona de la provincia, Santiago Valverde, coincide con el resto de representantes del sector consultados por el Día, en que es necesaria una "mayor promoción y ventas". Hasta la fecha son una veintena los artesanos que forman parte de este colectivo en Los Pedroches, una entidad que surgió en 2001. Valverde explica que esta zona "cuenta con tres maestros artesanos" y detalla que "los trabajos que se realizan son muy diversos, como forja, piedra, trajes de flamenca, joyería o taxidermia".

La Junta ha creado la marca Andalucía de Calidad Artesanal, un distintivo de garantía y calidad, para diferenciar los productos realizados en la comunidad autónoma de los importados de otros países. Fuentes de la Delegación de la Delegación de Economía explican que "una de las reivindicaciones principales de los artesanos, principalmente los de La Rambla es, precisamente, la diferenciación de los productos importados de China -especificando su origen- de los producidos en este municipio" y señalan que el Ejecutivo autonómico ya ha registrado el citado sello "a nivel europeo". Cualquier artesano que quiera puede solicitar esta marcha en la citada Delegación. Se trata de un sello "gratuito, y se les otorgará cuando se compruebe que cumplen una serie de requisitos", señalan.

Desde el área que dirige Manuel Carmona sostiene que tener esta marca "supone un distintivo de solvencia y una garantía de calidad, de origen andaluz y de fabricación artesanal". De esta forma, continuan, "los clientes podrán distinguir los productos puramente artesanales de aquellas imitaciones u otros artículos cuya elaboración o procedencia sean diferentes y puedan suponer una amenaza o una competencia desleal para los actividad puramente artesanal".

Las mismas fuentes avanzan que "en estos momentos se está trabajando en la elaboración de rutas de interés artesanal, una especie de paquetes turísticos que creen circuitos para visitar y conocer en vivo y en directo los talleres artesanales" y añaden que para ponerlos en marcha "es necesario contar con el compromiso de los artesanos en la posibilidad de visibilizar su taller y adecuarlo para las visitas".

Por otra parte, la Consejería de Empleo lanzó la semana pasada una nueva para las ayudas destinadas a la artesanía, que alcanzan hasta los 18.000 euros en algunas modalidades y que cuentan con un presupuesto cercano al millón de euros. La orden, establece que estos incentivos tienen como objetivo poner en valor los productos artesanos andaluces y promover su difusión y comercialización, además de favorecer la modernizar los talleres y empresas artesanas.