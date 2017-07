Los alcaldes del Valle del Guadalquivir se unen para exigir el Cercanías al Gobierno

La unión hace la fuerza, tal y como indica un lema de origen belga del siglo XIX, y eso es lo que han pensando los alcaldes de la comarca del Valle del Guadalquivir, que ayer acudieron juntos a la Subdelegación del Gobierno para exigir al Ejecutivo central la puesta en marcha del Cercanías que una la provincia desde Villa del Río hasta Palma del Río. Así, en la plaza de la Constitución de la capital cordobesa se dieron cita a primera hora de la mañana los primeros ediles de Villa del Río, Montoro, Pedro Abad, El Carpio, Villafranca de Córdoba, Almodóvar del Río, Posadas, Hornachuelos y Palma del Río para presentar un escrito en el que urgen a la puesta en funcionamiento del servicio de Cercanías en la provincia. En ese escrito, los representantes municipales reivindican de manera conjunta la puesta en funcionamiento del servicio ferroviario y que, además, sea declarado, "de oficio", como Obligación de Servicio Público (OSP). Una medida para que el déficit generado que tienen que abonar a Renfe lo asuma el Estado y no los ayuntamiento. Los alcaldes indican que la declaración de oficio que reclaman de la OSP para el referido servicio de cercanías están amparada "en el artículo 59 de la Ley 38/2015, de 29 de Septiembre" y también piden que "que se incluya este servicio en la próxima contratación con la operadora de servicios ferroviarios".

El alcalde de Villafranca de Córdoba, Francisco Palomares (PSOE), tomó la palabra en representación del resto de dirigentes municipales y recordó que para la comarca de la Vega del Guadalquivir la puesta en marcha del tren "es muy importante por la repercusión económica que tendría respecto al turismo y otros sectores importantes para nuestros municipios".

Respecto al coste para el desarrollo del proyecto, Palomares consideró que esa inversión "no sería muy costosa, teniendo en cuenta que está todo prácticamente hecho, sólo quedaría actualizar las estaciones que se encuentran en desuso y esto serían algunos arreglos pendientes no muy costosos en infraestructuras. No en vano, ya hay algunas estaciones construidas y otras se encuentran actualmente en uso, como las de Posadas, Villa del Río y Palma del Río.

En este punto, el alcalde de Villafranca de Córdoba aludió al canon de ADIF que ha disparado el déficit del Cercanías hasta los 2,2 millones de euros en la capital cordobesa; el servicio ferroviario uniría, en este caso, las barriadas periféricas de Villarrubia y Alcolea. Según Palomares, "el Ayuntamiento -de la capital puede asumir ese déficit", mientras que algunas de las localidades de la Vega del Guadalquivir no podrían y, "por eso, intentamos que se declare obligación de servicio público de oficio por el Ministerio", insistió.

Y es que, para los alcaldes el servicio de Cercanías que se demanda desde el Valle del Guadalquivir "englobaría ese proyecto" de la capital "y lo complementaría y haría mucho más atractivo y útil", pues, además, serían "más de 400.000 personas las potencialmente beneficiadas por el servicio de cercanías de la comarca, sin contar los flujos que se pueden inducir en visitantes que por motivos turísticos puedan utilizar este medio".

En el escrito, los primeros ediles recuerdan también que ésta no es la primera vez que se reúnen para pedir la puesta en marcha de este servicio, ya que desde 2012 se está luchando por el Cercanías e insisten en que tendrá demanda suficiente y que "no supondría una inversión excesiva". "Esperamos que el Ministerio de Fomento sea sensible a esta necesidad que tenemos todos los pueblos de la Vega", indicó Palomares.

En el documento, los primeros ediles recuerdan también que este servicio ferroviario, en una primera aproximación, contaría con 14 trenes diarios, con una frecuencia de una hora aproximadamente, desde las 06:00 hasta las 23:30. El fin de semana los trenes disminuirían a la decena, de 08:30 a 20:30. Según la demanda de los municipios del Valle del Guadalquivir, el trazado del Cercanías discurriría con los siguientes hitos: Palma del Río, Estación de Hornachuelos, Posadas, Almodóvar del Río, Villarrubia, El Higuerón, (Parque Joyero), Córdoba Central, (avenida de la Libertad), Campus Rabanales, Alcolea, Villafranca de Córdoba, El Carpio, Pedro Abad, Montoro y Villa del Río.

Palomares destacó también que la lucha para conseguir el Cercanías continuará y recordó algunas de las actuaciones de apoyo que han llevado a cabo algunas corporaciones locales, como la aprobación de una moción en las sesiones plenarias, "para trasladar al Gobierno y cumpla con los acuerdos que los alcaldes hemos consensuado".