El Viso ultima el auto de Reyes Magos con gran éxito en la venta de entradas

Mañana comenzarán en El Viso las representaciones de una nueva edición del Auto Sacramental de los Reyes Magos, una cita que se celebra cada cuatro años y que es tradicional en el calendario turístico no sólo de la comarca de Los Pedroches, sino de la provincia de Córdoba y de comarcas limítrofes de Badajoz y Ciudad Real. Y si usted tenía pensado acudir a una de esas cinco representaciones -que se desarrollarán entre mañana y el próximo domingo 7 de enero- y no tiene aún entrada, debe saber que, tal y como ayer informó a el Día el alcalde viseño, Juan Díaz, la venta online de las mismas ya se ha agotado "y sólo quedan entradas para el viernes día 5". "Para el día 4 habrá que poner sillas supletorias, ya que se han vendido más de 1.500 entradas; y los días del fin de semana, el 6 y el 7, también habrá lleno", apuntó. "No obstante, para todos los días se podrán adquirir las entradas que se han reservado para vender en taquilla", puntualizó. Las cinco representaciones del Auto Sacramental de los Reyes Magos 2018, que dirigirá José Rafael López, tendrán lugar los días 4 y 5 por la tarde, a partir de las 20:00; el día 6, a las 12:00 y a las 20:00; y el día 7, a las 12:00.

El Viso ultimaba ayer los detalles de una nueva edición de la cita que, como en sus ediciones predecesoras, tiene todas las papeletas para convertirse en todo un éxito. Los colectivos ya han procedido a engalanar las calles cercanas a ese trozo de municipio que se convierte durante cuatro días en Belén y ayer, a partir de las 20:30, se celebró en la plaza del Ayuntamiento, donde tendrán lugar las representaciones, una plaza que ya contaba con los decorados y todo el escenario montado, el primer ensayo general en el que además se probaron "los medios audiovisuales y de proyección que se van a estrenar". Díaz recordó que el Auto Sacramental de los Reyes Magos ha incorporado "importantes elementos tecnológicos" para hacer más llamativa la representación. Así, tal y como reseñó, las escenificaciones de la tarde noche contarán con el aliciente de un video-mapping que proyectará imágenes en momentos representativos de la obra, "como es la llegada de los pastores a Belén o el paso de la estrella del portal de forma fugaz como guía de los Reyes que gracias a la tecnología se ve cómo vienen del desierto". "Además, en esta edición hemos querido hacer un guiño a la ciudad de Córdoba como ciudad monumental y la entrada a Belén será una réplica del arco de la Puerta del Puente", detalló el regidor viseño.

Díaz no olvidó el gran despliegue técnico y humano que supone una obra que "lleva ya cuatro meses y medio de ensayos, una obra con más de 200 años de historia y en la que participan más de 200 vecinos, entre actores, grupos de baile y otras personas del pueblo que la hacen posible". "El Auto Sacramental de los Reyes Magos siempre ha tenido una gran respuesta de público, al igual que ocurre con la otra cita que tiene El Viso declarada de Interés Turístico Nacional de Andalucía, la de las vaquillas de la Feria y Fiestas en honor a Santa Ana [que se celebra a finales del mes de julio]", insistió el alcalde.

Los primeros del auto sacramental de los que se tiene constancia son del primer tercio del siglo XIX y el texto de la obra está basado en un poema dramático de 12 coloquios titulado La infancia de Jesucristo y escrito por Gaspar Fernández de Ávila. Consta de tres partes: la Anunciación, el Nacimiento de Jesús y la Adoración de los Pastores.