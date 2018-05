Villafranca vuelve a ponerle el prólogo a la festividad de San Isidro con 'La Gran Huevada'

Día grande el de ayer en Villafranca con La Gran Huevada y día grande hoy también en esa localidad del Alto Guadalquivir con la romería de San Isidro. La Gran Huevada volvió a poner el prólogo a una cita con el patrón del campo, pero pudo no haber sido así si los villafranqueños hubieran decidido hace ahora dos meses el cambio de fecha propuesto por el Ayuntamiento en un referéndum. La amplia mayoría de los vecinos que votaron dijeron no a trasladar La Gran Huevada al sábado anterior al 15 de mayo -como se proponía desde el Consistorio con el objetivo de no mermar la asistencia a la romería de San Isidro.

El santo ya espera hoy a la inmensa mayoría de las miles de personas que vivieron anoche la que desde que comenzó a celebrarse en 1982 es una de las citas más populares no sólo de Villafranca, sino también de todo el Alto Guadalquivir y que a lo largo de los años se ha ido convirtiendo en uno de los mayores reclamos turísticos de este municipio atrayendo a miles de visitantes. Ayer, en el Recinto Ferial de Villafranca, a partir de las 22:00, se repartieron más de 20.000 huevos fritos, pan y vino de la tierra a los asistentes. Todo ellos amenizado con las actuaciones musicales de Salvador García Pitu, de Yo Soy del Sur y de la Orquesta Vintash. Pero las actividades de La Gran Huevada 2018 comenzaron días antes. Concretamente, el sábado 5 de mayo con la XVIII Fiesta Miss Romería, Gran Marranada y Actuaciones, para continuar el domingo 6 con la Gran Fiesta de la Piragua y el sábado 12 con un concierto de la Década Prodigiosa.