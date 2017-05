La Villa regresa al Medievo

Durante todo el fin de semana los egabrenses pueden viajar al pasado solo con pasear por las empedradas calles del barrio de la Villa, corazón del casco histórico local, ambientadas y engalanadas con motivo de las Fiestas Medievales. Una cita ya imprescindible en el mes de mayo local que ha vuelto a concitar el interés no solo de los vecinos, sino también de personas llegadas desde localidades limítrofes de la Subbética que no han querido perderse las sensaciones que ofrece esta singular cita con el Medievo. No en vano, este histórico enclave cuenta entre sus principales atractivos con la antigua muralla defensiva o el Castillo de los Condes de Cabra, un contexto inmejorable donde se ha recreado la vida de los egabrenses del Medievo, para lo cual la Asociación de Vecinos San Rodrigo ha trabajado por decorar y adaptar la ya de por sí atractiva fisonomía del barrio a esta celebración.

Todo ello jalonado por una programación extensa y pensada para todas las edades que, como principal reclamo, ha contado con un mercado de artesanía inspirado en la época, así como espectáculos de calle e iniciativas pensadas para los más pequeños como talleres o actividades de cetrería, pasacalles de personajes medievales (pajes, bufones y templarios), pintacaras, tiro con arco, juegos populares o espectáculos de fuego. El arranque tuvo lugar en la tarde del pasado viernes con la proclamación de la reina de las fiestas, Marta León, y sus damas de honor, Ángela María Catena y Alba María Mellado, que sirvió de prólogo al pregón pronunciado por la periodista egabrense María Jesús Ballesteros.

El buen tiempo y el calor han marcado esta celebración con la que se rememora la época medieval que, desde su inicio, ha contado con gran cantidad de público sobre todo a partir de la caída de la tarde. Una edición que este año, además, ha contado con novedades destacadas como actuaciones musicales, espectáculos de danza o un tren neumático que ha recorrido varios puntos de la localidad para adentrar a sus pasajeros en las entrañas del barrio.