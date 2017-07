Vecinos denuncian la insalubridad en la urbanización pública Pedro Garfias

Vecinos de la urbanización Pedro Garfias han denunciado el deterioro que padece su zona residencial, de titularidad pública y propiedad de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), donde, entre otras muchas deficiencias, hasta nueve sótanos se encuentran completamente anegados de aguas fecales debido a la rotura de bajantes y conducciones en mal estado. Una situación que indigna a los dos centenares de personas que habitan estas viviendas protegidas quienes, además del mal olor, padecen la presencia de insectos y roedores que convierten la zona en "un foco de infección e insalubridad". Así lo definió la presidenta de la asociación de vecinos de este barrio egabrense, Francisca Casas, quien recordó que durante años y a través del Ayuntamiento de Cabra se ha hecho llegar una larga lista de quejas y reclamaciones a la entidad pública para poner en su conocimiento el estado de deterioro que presentan estos edificios sin que, por el momento, sus demandas se hayan visto respondidas.

"No se preocupan de venir a ver los bloques, pero sí de que paguemos los alquileres", reprochó la vecina, señalando que "hemos hecho todo lo que nos han exigido, como hacer unos estatutos de comunidades vecinales por bloque, pero llevamos años luchando y no nos escuchan". Mientras tanto, añadió "hay muchos vecinos con picaduras, incluso niños pequeños" por la proliferación de insectos "sobre todo en los pisos bajos", donde además el mal olor hace muy incómoda la vida cotidiana, algo que se agrava con las altas temperaturas de esta época del año.

Una queja que también han transmitido al PP, al frente del Ayuntamiento, partido que en el próximo Pleno hará valer su mayoría absoluta para sacar adelante una moción en la que exigirán a AVRA la actuación urgente en estos edificios para solucionar este problema que está convirtiendo la zona " en un foco de infecciones", tal y como declaró la delegada municipal de Servicios Sociales, Carmen Montes, quien recordó que "ya son muchos años de quejas vecinales y pensamos que entre todos debemos buscar una solución". La última, el pasado mes de junio cuando, tras una visita al barrio por representantes y técnicos municipales, se decidió volver a pedir la intervención de la agencia pública para subsanar esta deficiencia que se une a otra serie de desperfectos que padecen los edificios y que han provocado en las últimas fechas desprendimientos de cascotes de algunos balcones o tejas de las cubiertas, que se encuentran en muy mal estado, según explican los vecinos.

"El abandono de estos edificios es una clara metáfora de la gestión pública de la Junta ya que, mientras están en otras historias que no afectan en nada a los andaluces, su dejación de funciones provoca problemas a la ciudadanía", aseguró el secretario general de los populares egabrenses, Guillermo María González, quien consideró este problema como "uno más de las cuestiones pendientes" que la Administración autonómica mantiene con Cabra, como la deuda de su participación en la construcción el teatro El Jardinito, la no concesión de una escuela de enfermería, la denegación de los talleres de empleo o "los cero euros" de inversión en las obras de urgencia recientemente concluidas para la consolidación de la Muralla de la Villa. González hizo una invitación a los socialistas egabrenses "no sólo a apoyar la moción sino a que se impliquen" en buscar soluciones para los vecinos de Pedro Garfias, entendiendo que "tienen muchas herramientas para poner su granito de arena" como "llamar a sus compañeros de la Junta" para reforzar esta petición y, así "colaborar de una vez por todas en la construcción de una ciudad mejor entre todos".

La urbanización Pedro Garfias es una cuarta parte del parque de vivienda pública dependiente de AVRA en Cabra, puesto que también son de su competencia la urbanización Poeta Tomás Luque, el complejo ubicado en el antiguo asilo de ancianos de la plaza Vieja y varias casas en la calle Virgen de la Paz. En total, más de 250 domicilios dependen de la Junta en Cabra.