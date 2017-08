Varios colectivos se unen para rendir tributo a Blas Infante

La avenida de Blas Infante de Palma del Río, situada en el barrio de San Francisco, fue el punto elegido para rendir por primera vez homenaje a Blas Infante con motivo del aniversario de su fusilamiento -el 11 de agosto de 1936-. El acto lugar delante del monolito levantado en su honor junto la bandera de Andalucía. La iniciativa ha sido organizada por ocho colectivos: Izquierda Andalucista, Izquierda Unida, Juventudes Andalucistas, Ahora Palma, el Foro por la Recuperación de la Memoria Histórica de Palma del Río, Podemos Palma del Río, el Sindicato Andaluz de Trabajadores y la Coordinadora de Trabajadores de Andalucía.

Por parte de Izquierda Andaluza, el actual concejal del grupo andalucista, Manuel López, sostiene que en este 2017 es "un buen momento para reivindicarnos" porque se vuelve a hablar de cómo organizar los territorios y, según él, actos como este tienen el sentido de "reivindicar que Andalucía sea considerada un pueblo, un territorio, una nación como cualquier otra del Estado español". La representante de Ahora Palma, Luisa Venteo, habló de homenaje no solo a la figura de Infante sino también "a nuestra historia". Sobre la figura de Blas Infante, desde del Sindicato Andaluz de Trabajadores, Francisco Ruiz, lo calificó como "uno de los cientos de miles asesinados y fusilados por el fascismos y que es tan importante en la ideología y contemporaneidad de nuestra tierra". "No podíamos dejar de recordarlo", explicó. Entre los convocantes a esta conmemoración estuvieron miembros de tres de los cinco grupos políticos que componen la corporación municipal. Sin embargo, PSOE y PP no se encontraban entre los organizadores. Según Ruiz, "no hemos podido contactar con todos los colectivos", El acto en sí tuvo lugar a partir de las 21:30. Se realizó una ofrenda floral e intervino el profesor de la UCO y escritor Antonio Manuel Rodríguez.