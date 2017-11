El Valle del Guadalquivir pide apoyo a la capital para conseguir el Cercanías

Los municipios del Valle del Guadalquivir pidieron ayer apoyo a la ciudad para conseguir el ramal Palma del Río-Villa del Río del Cercanías. Y lo pidieron a través de una caravana de vehículos que, tras partir de Almodóvar del Río, entró en Córdoba a ritmo de batukada, para ya en su destino, la explanada de las Tres Culturas, junto a la estación del AVE, exigir a las administraciones que se les escuche, tal y como insistió la portavoz de la plataforma convocante, #Nopasesdemí, y alcaldesa de Almodóvar del Río, Sierra Luque (IU).

Un tren turístico encabezaba una marcha a la que se le fueron sumando coches particulares, ciclistas, motoristas y varios autobuses. "Hemos venido unas 700 personas; hay representación de muchos de los municipios a los que beneficiaría el Cercanías, un Cercanías que daría servicio a más de 150.000 personas", insistió Luque. En la caravana participaron numerosas asociaciones y colectivos de todos los pueblos que forman parte del corredor ferroviario del Valle del Guadalquivir.

'#Nopasesdemí' teme que el Gobierno no apruebe el ramal e insiste en las protestas

La portavoz de la plataforma #Nopasesdemí insistió en que "las últimas noticias que hemos tenido desde el Ministerio de Fomento al respecto es que no nos van a aprobar el corredor, sin embargo sí lo van a hacer con el correspondiente a Córdoba capital, el Villarrubia-Alcolea y lo van a a hacer como Obligación de Servicio Público; creemos que es una tomadura de pelo por parte del Gobierno central, porque creemos que nos deben el mismo trato", defendió. "No vamos a parar de reivindicar el ramal Palma del Río-Villa del Río", añadió.

"Lo que no entendemos tampoco es por qué la capital no pide el corredor entre Villa del Río y Palma del Río. Las vías están hechas, están todos los estudios y están listas la mayoría de las estaciones, solo faltaría la de Almodóvar y la de Pedro Abad y adecentar el resto", incidió Luque, quien defendió que "nos parece muy fuerte que habiendo un informe negativo sobre el coste del ramal Villarrubia- Alcolea y después de que se haya dicho en ese caso que primará el interés social sobre los costes económicos no haya ninguna voluntad política por poner en marcha también por interés social el corredor Palma del Río-Villa del Río. Sólo dependería de aprobarlo en Consejo de Ministros". "Estoy convencida de que el consejero de Fomento, Felipe López, saldrá mañana diciendo que la Junta apuesta por el Cercanías, pero es mentira, la Junta no apuesta por el Cercanías porque no lo lleva en sus presupuestos, ni nuestro corredor ni el de Córdoba", apuntó. La portavoz de la plataforma #Nopasesdemí se mostró convencida de que si el Gobierno aprueba sólo el ramal que afecta a la capital y la Obligación de Servicio Público para el mismo, con lo que sería el Ejecutivo central el que asumiría el déficit de explotación del mismo, se expirarían las esperanzas que el Valle del Guadalquivir tiene puestas en el ramal Palma del Río-Villa del Río. "Sea como sea no vamos a dejar de pelear por el ramal", dijo la también alcaldesa de Almodóvar del Río, quien insistió en la necesidad de que "el corredor de la red ferroviaria esté entero por su notable repercusión económica y social" y que no acabe entrando en servicio sólo una parte del mismo.

La caravana llega después de que a principios de este mes el consejero de Fomento pasara por Córdoba insistiendo en que la Junta de Andalucía iba a "meter el hombro" para que el servicio de Cercanías entre Palma del Río y Villa del Río pueda ser una realidad. Es más, lo que dijo al respecto puede resultar hasta ambiguo. "Con la Diputación hemos planteado un espacio de colaboración que sea racional, de manera que podamos facilitar la movilidad en todo ese eje, que necesariamente como todos los transportes públicos acaba generando un déficit en resultados económicos, pero la cuenta de resultados en términos sociales es otra y estamos dispuestos a meter el hombro de forma que tanto el Ministerio, como la Diputación como la Junta de Andalucía podamos establecer un sistema que permite esa facilidad en la movilidad de los ciudadanos que están en ese eje; siempre adecuando la oferta que se haga a sus necesidades y minimizando en lo posible el coste en términos de explotación y de déficit en general", sentenció entonces el consejero de Fomento y Vivienda.