El VII Certamen del Bacalao de Semana Santa se celebrará el día 24 con 15 actividades

La plaza de San Fernando de Castro del Río acogerá el sábado 24 de marzo el VII Certamen Gastronómico Andaluz Bacalao de Semana Santa, cuyo programa, presentado ayer en el Mercado Victoria de Córdoba capital, incluye una quincena de actividades. El alcalde, José Luis Caravaca (IU), detalló que la jornada empezará a las 10:00 con una visita del Club Patrimonio, que recorrerá el Barrio de la Villa. Una hora más tarde, se ofrecerá un "desayuno con origen", a base de aceite de oliva virgen extra de la Denominación Protegida Baena y bacalao castreño.

El certamen gastronómico en sí arrancará a las 11:30, con la presentación de la Cofradía del Bacalao de Castro y la lectura del poema Las rutas del bacalao, a cargo de Antonio Montiel, de la cofradía gastronómica de Los Esteros y autor carnavalesco. A continuación, tendrá lugar la investidura de cofrades de honor, que recaen entre otros en el presidente del Córdoba CF, Jesús León, y en el propietario de Diego's Restaurant, en Miami.

La mañana continuará con una cata de vinos de la DO Montilla-Moriles diriga por Antonio Rizos; demostraciones en vivo de talleres de la Zona de Interés Artesanal; talleres de cocina infantil y, ya a las 12:30, la constitución y valoración de los platos por parte del jurado. Caravaca recordó que los platos elaborados por los participantes deberán incluir aceite de oliva virgen extra, vino de la DO Montilla-Moriles y, cómo no, bacalao de Castro del Río. De este modo, este certamen alcanza su séptima edición "no sólo como una actividad gastronómica, sino que implica a diferentes sectores culturales y turísticos de la localidad". El fallo del jurado se hará público a las 15:00, tras lo cual se procederá a la entrega de premios y a la exposición de los platos elaborados.

Entre tanto, habrá tiempo para una venencia de vinos de la DO cordobesa; un showcooking de potaje de vigilia a cargo del chef Rafael Castellón, responsable de investigación y desarrollo de Bodegas Campos, y para varias degustaciones. Así, los asistentes tendrán la posibilidad de probar un revuelto de bacalao ofrecido por la Cofradía y el Ayuntamiento y de los llamados huevos de Diego, uno de los platos estrella en el Diego's Restaurant Miami.