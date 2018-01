UPA busca a 7.000 jornaleros para la campaña de la fresa de Huelva

La sequía provoca pérdidas de 120 millones de euros

Las pérdidas acumuladas en la provincia por la sequía durante 2017 se situaron en torno a los 120 millones de euros, según el balance del año agrario ofrecido ayer por el secretario provincial de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UCO) de Córdoba, Manuel Cobos. La organización incidió en que la falta de precipitaciones ha afectado a todos los cultivos de secano y la ganadería, al verse mermados o suprimidos los pastos y cultivos forrajeros. La UPA llamó a ampliar el regadío y modernizar el ya existente. Como segunda idea para resumir el devenir del campo en 2017, Cobos se refirió a los bajos precios en origen, una situación que la Ley de Cadena Alimentaria no ha resuelto al quedar sin regular prácticas como la venta a pérdidas o el uso de alimentos básicos como la leche y el aceite como productos reclamo, censuró Cobos. El secretario provincial de la UPA, por último, denunció que la Política Agraria Común (PAC) "no está solucionando algunos problemas" debido al "mal reparto" de determinadas ayudas que "no tienen en cuenta el territorio donde se produce ni el tamaño de las explotaciones".