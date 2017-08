El Seprona denuncia 52 infracciones en cotos de caza

La patrulla del Seprona de Villanueva de Córdoba, en la mañana del pasado día 20, con motivo de la apertura de la media veda para la caza, efectuó un reconocimiento de diversos cotos de caza del término municipal de Alcaracejos, procediendo a la formulación de 52 infracciones detectadas por supuestas infracciones a la Ley de Flora y Fauna.

En alguno de los cotos de caza reconocidos, se observaron comederos artificiales para atraer piezas de caza mayor y menor, reseñando que el aporte de comida para concentrar palomas y tórtolas, en media veda, es considerado una práctica abusiva y como tal viene reflejado en el nuevo reglamento. De esta manera, los integrantes del Seprona , formularon las siguientes denuncias por supuestas infracciones: cuatro por los acotados de caza por aportar comida para atraer piezas de caza; 13 infracciones por cazar en un comedero de palomas sin respetar la distancia de 250 metros; 13 infracciones en materia de seguridad al no respetar la distancia mínima de 150 metros entre puestos fijos; 13 infracciones en materia de seguridad; una infracción por no presentar la autorización del titular del coto; otra por falta de señalización de un acotado y siete por cazar en terreno no cinegético, habiendo cobrado pieza.