El Santuario de la Virgen de Araceli contará con medio millar de columbarios

La asamblea general de hermanos de la Real Archicofradía de María Santísima de Araceli ha aprobado el inicio de un nuevo proyecto que consistirá en la creación de "en torno a 520 columbarios para el reposo de las cenizas de los fieles a Nuestra Patrona", tal y como ayer avanzó a el Día el hermano mayor de la institución, Rafael Ramírez.

El responsable explicó que "se trata de un proyecto que se aprobó en septiembre de 2013 pero es ahora cuando se está elaborando el proyecto definitivo por parte del arquitecto lucentino Manuel Roldán". Las previsiones de la hermandad es que "a finales de septiembre se presente públicamente y que su plazo de ejecución máximo sea de un año y con la intención de iniciar las obras a la mayor brevedad posible".

Al detalle, los columbarios se ubicarán en el Salón de los Arcos, para lo cual es necesario "realizar obras de accesibilidad que incluyen, a través del acceso a la tienda de Recuerdos Aracelitanos, la creación de un ascensor que permita la entrada a personas con movilidad reducida no solo a este espacio sino al Camarín de la Virgen, dos espacios que en la actualidad no tienen accesibilidad a personas con discapacidad", detalló. Ramírez avanzó que "en principio, aunque aún no está definido, cada columbario tendría un tiempo de concesión de 50 años y un coste de unos 3.000 euros con capacidad para seis urnas, características similares a los columbarios existentes en la iglesia de San Pedro Mártir y promovidos por la Venerable Archicofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno". "No sería ético entrar en competencia con ellos", resaltó y destacó que "el proyecto se realizará en varias fases. Así, en un primer término, se crearían unos 100 columbarios y posteriormente los restantes hasta alcanzar el medio millar.

Hasta la fecha se han interesado en torno a 20 personas por la compra de estos espacios, aunque el responsable matizó que "hasta que no presentemos oficialmente el proyecto, no comenzaremos a vender los columbarios ofreciendo, hasta la culminación de las obras, un espacio alternativo para depositar los restos de los familiares que ya hayan adquirido alguno". "El objetivo es dotar a la cofradía de una fuente de ingresos importante para el futuro y cumplir con una demanda de lucentinos y personas de fuera del municipio. Hay muchas personas que tiran las cenizas desde el Santuario, algo que la legislación no lo permite. Por tanto, dotaríamos a los devotos de un sitio para poder descansar a los pies de la Virgen de Araceli", expuso.

Anualmente, la Real Archicofradía cuenta con un presupuesto de unos 100.000 euros y tiene un registro aproximado de 2.000 hermanos.